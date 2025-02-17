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Сбербанк предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking
Сбербанк предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking - 17.02.2025, ПРАЙМ
Сбербанк предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking более 53,7... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:37+0300
2025-02-17T09:37+0300
2025-02-17T09:54+0300
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking более 53,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 14 февраля и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий".Это уже четвертый иск Сбербанка к Euroclear. До этого самым крупным был иск о взыскании с бельгийского банка более 10,5 миллиарда рублей убытков. Он поступил в суд в декабре и пока не рассмотрен.Два предыдущих иска были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами.В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
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банки, финансы, сбербанк, euroclear bank
Банки, Финансы, Сбербанк, Euroclear Bank
Сбербанк предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking
"Сбер" предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking на 53,7 млрд рублей
МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking более 53,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 февраля и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий".
Это уже четвертый иск Сбербанка к Euroclear. До этого самым крупным был иск о взыскании с бельгийского банка более 10,5 миллиарда рублей убытков. Он поступил в суд в декабре и пока не рассмотрен.
Два предыдущих иска были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами.
В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка