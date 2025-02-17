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Сборы страховщиков жизни в России выросли в 2,6 раза

Сборы страховщиков жизни в России выросли в 2,6 раза - 17.02.2025, ПРАЙМ

Сборы страховщиков жизни в России выросли в 2,6 раза

Общий объем премий страховщиков жизни в РФ в прошлом году подскочил в 2,61 раза относительно показателя годом ранее, до 2,1 триллиона рублей, рассказал... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:02+0300

2025-02-17T13:02+0300

2025-02-17T13:02+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Общий объем премий страховщиков жизни в РФ в прошлом году подскочил в 2,61 раза относительно показателя годом ранее, до 2,1 триллиона рублей, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на конференции, посвященной итогам работы рынка страхования жизни. "По итогам 2024 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 161% по сравнению с 2023 годом, с 813 миллиардов рублей до 2,1 триллиона рублей. При этом практически все линии бизнеса, за исключением кредитного страхования, показали очень хороший рост", - сказал он. "Лидером по беспрецедентному росту стало накопительное страхование жизни (НСЖ): премии по этому виду страхования выросли за 2024 год по сравнению с 2023 годом на рекордные 310% – с 352 миллиардов рублей до 1,4 триллиона рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) также выросли, с 208 миллиардов рублей до 502 миллиардов рублей", - привел данные Уфимцев. Он также отметил, что премии по кредитному страхованию жизни заемщиков снизились на 63% по сравнению с 2023 годом - до 76 миллиардов рублей, а для прочих видов страхования в этом сегменте совокупные премии увеличились более чем вдвое, до 101 миллиарда рублей. Уровень концентрации рынка по премиям незначительно повысился - на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 93,6% всех сборов, тогда как за 12 месяцев 2023 года на них приходилось 92,2% рынка. "Мы видим, что страхование жизни остается одним из самых востребованных страховых продуктов у граждан. И для этого есть несколько причин. Во-первых, всё больше граждан узнают о страховании жизни, а в условиях высокой ключевой ставки, и благодаря постоянному совершенствованию имеющихся продуктов страхования жизни, данный сегмент стал ещё более привлекательными", – сказал Уфимцев. "Во-вторых, появляются новые продукты, например, долевое страхование, а также мы надеемся, что страховщики скоро будут допущены к участию в программе долгосрочных сбережений", - заключил он.

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