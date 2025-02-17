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Сборы по ИСЖ у "Росгосстрах Жизнь" выросли почти в два раза

Сборы по ИСЖ у "Росгосстрах Жизнь" выросли почти в два раза - 17.02.2025, ПРАЙМ

Сборы по ИСЖ у "Росгосстрах Жизнь" выросли почти в два раза

Сборы инвестиционно-накопительного страхования у "Росгосстрах Жизнь" за 2024 год выросли в 1,7 раза относительно показателя годом ранее, до 76,8 миллиарда... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:41+0300

2025-02-17T16:41+0300

2025-02-17T16:42+0300

экономика

финансы

москва

всероссийский союз страховщиков

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Сборы инвестиционно-накопительного страхования у "Росгосстрах Жизнь" за 2024 год выросли в 1,7 раза относительно показателя годом ранее, до 76,8 миллиарда рублей. Об этом заявлено в пресс-релизе страховой компании. Также в компании отметили, что резервы в сравнении с 2023 годом увеличились на 43%, составив 142 миллиарда рублей. Аналогичный рост продемонстрировали активы: их размер вырос до 162 миллиарда рублей, а собственный капитал страховщика – на 65%, до 14,3 миллиарда рублей."Ключевой тренд прошлого года – повышенный спрос среди клиентов на программы с гарантированной доходностью. Согласно нашему портфелю договоров, объем премий в этом сегменте увеличился в 6,3 раза, до 52,3 миллиарда рублей", - заявил генеральный директор СК Валерий Смирнов. "Это возможность зафиксировать доход исходя из текущего высокого уровня процентных ставок на длительный период – три года или пять лет. При этом средний срок таких финансовых инструментов в нашем портфеле уже превысил пять лет и постепенно продолжает расти", - добавил он. На конференции Всероссийского союза страховщиков глава компании также отметил, что объем сборов рынка инвестиционно-накопительных видов страхования в РФ в этом году останется на уровне 2024 года – около 1,9 миллиарда рублей. "По нашим оценкам, из 2 триллионов рублей сборов 760 миллиардов рублей примерно - это были договоры со сроком около одного года или чуть меньше. Но при этом больше половины рынка - это более длинные продукты. Существенная часть оставшегося сегмента - продукты со сроком от трёх до пяти лет - 800 миллионов рублей. И 180 миллиардов - это сборы с продуктом с срочностью более чем пять лет", - дал оценку результатам за прошлый год Смирнов.

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финансы, москва, всероссийский союз страховщиков