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В Финляндии завершилась сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены

В Финляндии завершилась сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Финляндии завершилась сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены

Сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице завершена, заявил в понедельник генеральный директор инвестиционной компании... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:43+0300

2025-02-17T13:43+0300

2025-02-17T13:43+0300

бизнес

недвижимость

хельсинки

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице завершена, заявил в понедельник генеральный директор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалль. Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требовало разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. "Я рад сообщить вам, что продажа акций класса С арены завершена", - приводит его слова газета Helsingin Sanomat. По словам инвесторов, которые приобрели арену, открытие Helsinki Hall, запланировано на апрель-май. Арена не функционировала около трех лет. Ротенберг, который также занимает пост главного тренера хоккейного клуба СКА, в ноябре 2024 года подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли".

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бизнес, недвижимость, хельсинки