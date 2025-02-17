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Лавров: Россия и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

Лавров: Россия и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики - 17.02.2025, ПРАЙМ

Лавров: Россия и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

Россия и Сербия договорились продолжить сотрудничество в энергетической сфере, чтобы избежать ущерба общим интересам, возникшего в связи с санкциями, введенными | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:39+0300

2025-02-17T13:39+0300

2025-02-17T13:39+0300

энергетика

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия и Сербия договорились продолжить сотрудничество в энергетической сфере, чтобы избежать ущерба общим интересам, возникшего в связи с санкциями, введенными против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), значительная доля которой принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы сталкиваемся с ситуацией, когда те, кто привык к нечестной конкурентной борьбе, пытаются опутать ограничительными мерами наше совместное российско-сербское предприятие "Нефтяная индустрия Сербии", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем. Он также отметил, что, несмотря на все препятствия, было решено продолжить совместную работу, чтобы не допустить нанесения ущерба общим интересам.Ранее США ввели санкции против NIS, требуя полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", участвовавшая в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан в 2008 году, уменьшила свою долю в сербской NIS до 50%, а "Газпром" получил 6,15%.

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россия, сергей лавров, сербия, рф, газпром