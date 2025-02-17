https://1prime.ru/20250217/servis-855001855.html
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности - 17.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:39+0300
2025-02-17T15:39+0300
2025-02-17T15:39+0300
банк россии
технологии
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор. "Веб-сервис, основанный на API (интерфейсе прикладного программирования - ред.), позволяет автоматизировать получение актуальной информации из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период. "Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате", - сообщается там же.
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технологии
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
ЦБ разработал веб-сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор.
"Веб-сервис, основанный на API (интерфейсе прикладного программирования - ред.), позволяет автоматизировать получение актуальной информации из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.
"Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате", - сообщается там же.
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников