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ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности - 17.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности - 17.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности
Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:39+0300
2025-02-17T15:39+0300
банк россии
технологии
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор. "Веб-сервис, основанный на API (интерфейсе прикладного программирования - ред.), позволяет автоматизировать получение актуальной информации из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период. "Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате", - сообщается там же.
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технологии
Банк России, Технологии
15:39 17.02.2025
 
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности

ЦБ разработал веб-сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал новый веб-сервис, который представляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщает регулятор.
"Веб-сервис, основанный на API (интерфейсе прикладного программирования - ред.), позволяет автоматизировать получение актуальной информации из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.
"Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате", - сообщается там же.
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