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Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - 17.02.2025, ПРАЙМ
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия
Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах. Об этом... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T08:56+0300
2025-02-17T08:56+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах. Об этом сообщает агентство РИА Новости. "Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", - сказано в документах. результате проведенных проверок инспектором Росгвардии в здании межрегионального центра безопасности Банка России были обнаружены нарушения. В документах суда указано, что Банк временно хранил оружие, принадлежащее ПАО "Сбербанк России", без соответствующей лицензии.Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение 2 единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года 2 единиц служебного оружия.Сумма наложенного штрафа не разглашается, но для юридических лиц, таких как Банк России, она может составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Представители Банка России могут обжаловать решение суда.
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россия, общество , финансы
РОССИЯ, Общество , Финансы
08:56 17.02.2025
 
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Столичный суд оштрафовал Банк России за незаконное хранение оружия

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
"Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", - сказано в документах.
результате проведенных проверок инспектором Росгвардии в здании межрегионального центра безопасности Банка России были обнаружены нарушения. В документах суда указано, что Банк временно хранил оружие, принадлежащее ПАО "Сбербанк России", без соответствующей лицензии.
Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение 2 единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года 2 единиц служебного оружия.
Сумма наложенного штрафа не разглашается, но для юридических лиц, таких как Банк России, она может составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Представители Банка России могут обжаловать решение суда.
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