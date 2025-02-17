https://1prime.ru/20250217/shtraf-854982702.html

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - 17.02.2025, ПРАЙМ

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах. Об этом... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T08:56+0300

2025-02-17T08:56+0300

2025-02-17T08:56+0300

россия

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах. Об этом сообщает агентство РИА Новости. "Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", - сказано в документах. результате проведенных проверок инспектором Росгвардии в здании межрегионального центра безопасности Банка России были обнаружены нарушения. В документах суда указано, что Банк временно хранил оружие, принадлежащее ПАО "Сбербанк России", без соответствующей лицензии.Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение 2 единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года 2 единиц служебного оружия.Сумма наложенного штрафа не разглашается, но для юридических лиц, таких как Банк России, она может составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Представители Банка России могут обжаловать решение суда.

https://1prime.ru/20250216/poshliny-854973991.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , финансы