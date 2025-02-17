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В ГД ожидают сигналов от Visa и Mastercard о желании вернуться в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД ожидают сигналов от Visa и Mastercard о желании вернуться в Россию
В ГД ожидают сигналов от Visa и Mastercard о желании вернуться в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
В ГД ожидают сигналов от Visa и Mastercard о желании вернуться в Россию
Международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:00+0300
2025-02-17T14:00+0300
экономика
visa
mastercard
анатолий аксаков
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я думаю, что в ближайшее время они начнут давать сигналы о том, что хотят вернуться на российский рынок, потому что потеряли большие доходы, которые получали благодаря работе на нашем рынке. И учитывая, что геополитическая ситуация меняется, (президент США Дональд - ред.) Трамп занимает более здравую позицию по отношению к России, он заявляет о том, что Россия должна вернуться в "Восьмерку", и, соответственно, те, кто потерял много или может заработать на российском рынке, разворачиваются в сторону российского рынка", - сказал Аксаков. Он при этом подчеркнул, что Visa и Mastercard "это могут довольно быстро сделать, потому что инфраструктура для этого вся есть". При этом он подчеркнул, что недружественные действия этих платежных систем по отношению к россиянам не могут остаться незамеченными. "Я думаю, что вхождение на российский рынок должно быть обусловлено тем, чтобы больше таких ситуаций, когда ставят в неудобное, очень неприятное положение пользователей этих платежных карт, больше чтобы не было. И учитывая, что НСПК очень здорово поработал на российском рынке, люди уже привыкли к карте "Мир", пользуются услугами НСПК активно, то возвращение будет непростым: надо будет пройти довольно серьезную конкуренцию", - отметил Аксаков. По его словам, единственное преимущество, которое у них есть - это то, что Visa и Mastercard принимают во всех странах. "И, соответственно, россияне, к сожалению, сейчас зачастую испытывающие сложности с оплатой товаров и услуг за рубежом, будут пользоваться Visa и Mastercard для того, чтобы эту проблему решить", - заключил глава комитета Госдумы РФ. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
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visa, mastercard, анатолий аксаков, россия
Экономика, Visa, Mastercard, Анатолий Аксаков, РОССИЯ
14:00 17.02.2025
 
В ГД ожидают сигналов от Visa и Mastercard о желании вернуться в Россию

Аксаков: Visa и Mastercard скоро начнут давать сигналы о желании вернуться в РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что в ближайшее время они начнут давать сигналы о том, что хотят вернуться на российский рынок, потому что потеряли большие доходы, которые получали благодаря работе на нашем рынке. И учитывая, что геополитическая ситуация меняется, (президент США Дональд - ред.) Трамп занимает более здравую позицию по отношению к России, он заявляет о том, что Россия должна вернуться в "Восьмерку", и, соответственно, те, кто потерял много или может заработать на российском рынке, разворачиваются в сторону российского рынка", - сказал Аксаков.
Он при этом подчеркнул, что Visa и Mastercard "это могут довольно быстро сделать, потому что инфраструктура для этого вся есть". При этом он подчеркнул, что недружественные действия этих платежных систем по отношению к россиянам не могут остаться незамеченными.
"Я думаю, что вхождение на российский рынок должно быть обусловлено тем, чтобы больше таких ситуаций, когда ставят в неудобное, очень неприятное положение пользователей этих платежных карт, больше чтобы не было. И учитывая, что НСПК очень здорово поработал на российском рынке, люди уже привыкли к карте "Мир", пользуются услугами НСПК активно, то возвращение будет непростым: надо будет пройти довольно серьезную конкуренцию", - отметил Аксаков.
По его словам, единственное преимущество, которое у них есть - это то, что Visa и Mastercard принимают во всех странах. "И, соответственно, россияне, к сожалению, сейчас зачастую испытывающие сложности с оплатой товаров и услуг за рубежом, будут пользоваться Visa и Mastercard для того, чтобы эту проблему решить", - заключил глава комитета Госдумы РФ.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
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