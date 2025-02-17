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РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море - 17.02.2025, ПРАЙМ
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым предусматривается прекращение действия российско-украинского соглашения о мерах по... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T21:49+0300
2025-02-17T21:49+0300
2025-02-17T21:49+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым предусматривается прекращение действия российско-украинского соглашения о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Соглашение, о котором идет речь, было заключено между правительством РФ и кабинетом министров Украины в 2012 году."В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона "O международных договорах Российской Федерации" прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в г. Москве 20 марта 2012 г." - указывается в распоряжении. МИД России поручено уведомить украинскую сторону о принятом решении.
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россия, украина, керченский пролив, азовское море
РОССИЯ, УКРАИНА, Керченский пролив, Азовское море
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной от 2012 года о безопасности в Азовском море
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым предусматривается прекращение действия российско-украинского соглашения о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Соглашение, о котором идет речь, было заключено между правительством РФ и кабинетом министров Украины в 2012 году.
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"В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона "O международных договорах Российской Федерации" прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в г. Москве 20 марта 2012 г." - указывается в распоряжении.
МИД России поручено уведомить украинскую сторону о принятом решении.