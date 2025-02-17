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Администрация Трампа сократила сотрудников центра профилактики заболеваний

Администрация Трампа сократила сотрудников центра профилактики заболеваний - 17.02.2025, ПРАЙМ

Администрация Трампа сократила сотрудников центра профилактики заболеваний

Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T08:55+0300

2025-02-17T08:55+0300

2025-02-17T08:55+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве. "Администрация Трампа в субботу сократила сотни сотрудников CDC, включая тех, кто ответственен за ключевые роли в общественном здравоохранении", - сообщил телеканал. В частности, под сокращение попали несколько десятков сотрудников подразделения CDC, которое отвечает за готовность к борьбе с эпидемиями.. Представитель Министерства здравоохранения США пояснил телеканалу, что данные сокращения в CDC были частью более масштабной инициативы новой администрации по уменьшению численности государственных служащих.Ранее газета Wall Street Journal сообщала о разработке в Белом доме указа об увольнении тысяч сотрудников Министерства здравоохранения.Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), задачей которого будет "сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств". Однако позже Рамасвами заявил о своем уходе из руководства DOGE.

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