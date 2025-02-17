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Совкомбанк оценил финансовый эффект от проекта "Технологии добра"

Совкомбанк оценил финансовый эффект от проекта "Технологии добра" - 17.02.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк оценил финансовый эффект от проекта "Технологии добра"

Федеральный благотворительный проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб "Технологии Добра" опубликовал результаты работы за 2024 год и планы на текущий год. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:39+0300

2025-02-17T17:39+0300

2025-02-17T17:39+0300

совкомбанк

финансы

банки

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Федеральный благотворительный проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб "Технологии Добра" опубликовал результаты работы за 2024 год и планы на текущий год.По данным отчета каждый рубль, вложенный Совкомбанком и партнерами в развитие проекта в 2024 году, приносил НКО 6 рублей благотворительной помощи. В следующем году "Технологии Добра" планируют увеличить эффективность проекта до 10 рублей помощи на каждый вложенный рубль."Как правило, людям, незнакомым с работой некоммерческих организаций, сложно понять, как они функционируют и как распределяются входящие средства. Регулярная отчетность о деятельности важна как для действующих, так и для потенциальных благотворителей, так как она демонстрирует, насколько эффективно используются средства. Поэтому мы всегда призываем НКО, с которыми сотрудничаем, показывать свою отчетность. В этом году мы также впервые публикуем годовой отчет и планируем делать это ежегодно", — отметил генеральный директор Совкомбанк Технологии Вячеслав Литовченко."Технологии Добра" – это платформа, через которую присоединившиеся к проекту НКО могут получать необходимые для полноценной и безопасной цифровой деятельности продукты и сервисы бесплатно или со значительными скидками.Основной целью проекта является организация инфраструктурной поддержки и цифрового развития некоммерческих организаций и благотворительных фондов в России.За 2024 год поступило более 750 заявок от НКО на присоединение к "Технологиям Добра". 401 НКО уже пользуются продуктами и услугами проекта.

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