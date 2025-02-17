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Эксперт рассказала, как США могут нарастить экспорт СПГ в Индию - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как США могут нарастить экспорт СПГ в Индию
Эксперт рассказала, как США могут нарастить экспорт СПГ в Индию - 17.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как США могут нарастить экспорт СПГ в Индию
США должны быть готовы поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Индию со скидкой, если хотят значительно нарастить экспорт в эту страну, заявила РИА Новости... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:38+0300
2025-02-17T17:38+0300
энергетика
сша
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США должны быть готовы поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Индию со скидкой, если хотят значительно нарастить экспорт в эту страну, заявила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. США намерены стать ведущим поставщиком СПГ в Индию, а также нефти и нефтепродуктов, следует из совместного заявления, принятого по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с американским президентом Дональдом Трампом, опубликованного в пятницу. "Наличие у США потенциальной возможности нарастать поставки СПГ в Индию еще не равны кратному росту экспорта. Индия - достаточно жесткий переговорщик в вопросах цен на газ. И опыт подписания последних поставочных контрактов в эту страну свидетельствует о том, что их ценовые условия более комфортны для потребителей, чем для поставщиков. Следовательно, поставщики американского СПГ должны быть готовы к разного рода скидкам, чтобы заинтересовать индийских покупателей”, - сказала она. Индия только вначале своего газового пути, отмечает Белова. Сейчас потребление "голубого топлива" в стране составляет около 65 миллиардов кубометров, при этом половина спроса удовлетворяется собственной добычей, вторая - за счет импорта СПГ. К 2040 году потребление газа должно вырасти почти в три раза, что с учетом добычных перспектив означает увеличение потребности в импорте СПГ с 30 миллиардов кубометров в 2030 году до 109 миллиардов в 2040 году. Текущие импортные потребности Индии более чем наполовину покрываются СПГ из Катара. У США - второе место с 14% в импорте. У России - скромные 1,7%. “Далее борьба между поставщиками СПГ развернется за дополнительные 79 миллиардов кубометров, что на самом деле является достаточно впечатляющей по размерам рыночной нишей. Чтобы стать номером один в текущих условиях США будет необходимо нарастить поставки в Индию на 12 миллиардов кубометров. Однако если учесть, что и другие... не будут дремать американский экспорт должен быть выше”, - считает она. А принимая во внимание масштабы текущих постройки заводов СПГ в США (в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится и составит порядка 270 миллиардов кубометров) это посильная задача, заключила она.
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сша, индия, спг
Энергетика, США, ИНДИЯ, СПГ
17:38 17.02.2025
 
Эксперт рассказала, как США могут нарастить экспорт СПГ в Индию

Эксперт Белова: США придется делать скидки, чтобы нарастить экспорт СПГ в Индию

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США должны быть готовы поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Индию со скидкой, если хотят значительно нарастить экспорт в эту страну, заявила РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
США намерены стать ведущим поставщиком СПГ в Индию, а также нефти и нефтепродуктов, следует из совместного заявления, принятого по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с американским президентом Дональдом Трампом, опубликованного в пятницу.
"Наличие у США потенциальной возможности нарастать поставки СПГ в Индию еще не равны кратному росту экспорта. Индия - достаточно жесткий переговорщик в вопросах цен на газ. И опыт подписания последних поставочных контрактов в эту страну свидетельствует о том, что их ценовые условия более комфортны для потребителей, чем для поставщиков. Следовательно, поставщики американского СПГ должны быть готовы к разного рода скидкам, чтобы заинтересовать индийских покупателей”, - сказала она.
Индия только вначале своего газового пути, отмечает Белова. Сейчас потребление "голубого топлива" в стране составляет около 65 миллиардов кубометров, при этом половина спроса удовлетворяется собственной добычей, вторая - за счет импорта СПГ. К 2040 году потребление газа должно вырасти почти в три раза, что с учетом добычных перспектив означает увеличение потребности в импорте СПГ с 30 миллиардов кубометров в 2030 году до 109 миллиардов в 2040 году.
Текущие импортные потребности Индии более чем наполовину покрываются СПГ из Катара. У США - второе место с 14% в импорте. У России - скромные 1,7%. “Далее борьба между поставщиками СПГ развернется за дополнительные 79 миллиардов кубометров, что на самом деле является достаточно впечатляющей по размерам рыночной нишей. Чтобы стать номером один в текущих условиях США будет необходимо нарастить поставки в Индию на 12 миллиардов кубометров. Однако если учесть, что и другие... не будут дремать американский экспорт должен быть выше”, - считает она.
А принимая во внимание масштабы текущих постройки заводов СПГ в США (в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится и составит порядка 270 миллиардов кубометров) это посильная задача, заключила она.
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ЭнергетикаСШАИНДИЯСПГ
 
 
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