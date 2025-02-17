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СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной

СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной - 17.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной

США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T04:53+0300

2025-02-17T04:53+0300

2025-02-17T04:53+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. "Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

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россия, мировая экономика, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, nbc