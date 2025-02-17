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СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной
СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной - 17.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной
США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T04:53+0300
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2025-02-17T04:53+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, NBC
СМИ: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной
NBC: США намерены провести отдельные переговоры с Россией и Украиной
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.