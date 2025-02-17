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Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума - 17.02.2025, ПРАЙМ
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотными летательными... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:12+0300
2025-02-17T11:13+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)."17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА", - отмечается в сообщении компании.Также сказано, что для атаки применялись семь беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.Целью террористического акта было не только нарушение работы станции, но и причинение вреда персоналу. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить разлив нефти, а также избежать пострадавших среди персонала.Отмечается, что транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в сниженном режиме после атаки беспилотниковНефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" является крупнейшей в России и находится в Кавказском районе Кубани.
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россия, ктк
Происшествия, РОССИЯ, КТК
11:12 17.02.2025 (обновлено: 11:13 17.02.2025)
 
Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

БПЛА атаковали станцию Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадавших нет

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
"17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА", - отмечается в сообщении компании.
Также сказано, что для атаки применялись семь беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.
Целью террористического акта было не только нарушение работы станции, но и причинение вреда персоналу. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить разлив нефти, а также избежать пострадавших среди персонала.
Отмечается, что транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в сниженном режиме после атаки беспилотников
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" является крупнейшей в России и находится в Кавказском районе Кубани.
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