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Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума - 17.02.2025, ПРАЙМ

Беспилотники атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотными летательными... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:12+0300

2025-02-17T11:12+0300

2025-02-17T11:13+0300

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)."17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА", - отмечается в сообщении компании.Также сказано, что для атаки применялись семь беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.Целью террористического акта было не только нарушение работы станции, но и причинение вреда персоналу. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить разлив нефти, а также избежать пострадавших среди персонала.Отмечается, что транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в сниженном режиме после атаки беспилотниковНефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" является крупнейшей в России и находится в Кавказском районе Кубани.

https://1prime.ru/20250114/neft-854183006.html

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