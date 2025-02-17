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Суд изучит заявление второго кредитора о банкротстве Euroclear Bank

Суд изучит заявление второго кредитора о банкротстве Euroclear Bank - 17.02.2025, ПРАЙМ

Суд изучит заявление второго кредитора о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы назначил на 18 марта проверку обоснованности заявления столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:28+0300

2025-02-17T11:28+0300

2025-02-17T11:28+0300

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 18 марта проверку обоснованности заявления столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованного определения суда. Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе московским АО "Гео-Система". При рассмотрении этого заявления представитель "Гео-Системы" заявил, что бельгийский банк навязал им еврооблигации и компания на протяжении нескольких лет не может вернуть потраченные 300 миллионов рублей, в связи с чем испытывают дефицит денежных средств. Представитель должника в свою очередь заявил, что о банкротстве не может быть и речи, так как у Euroclear Bank достаточно средств, а проблемы возникли исключительно из-за международных санкций. Он также подчеркнул, что банк продолжает выплачивать деньги инвесторам в установленном в России ограниченном порядке, вскоре очередь должна дойти и до АО "Гео-Система". Как ранее сообщал представитель ЦБ РФ, третьего лица в деле о банкротстве, у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены в соответствии с антисанкционными президентскими указами на специальных счетах. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены". Представитель Национального расчетного депозитария (НРД), еще одного третьего лица, отмечал, что заявитель по делу о банкротстве подпадает под президентский указ и в будущем получит причитающиеся ему деньги, замороженные должником. Суд же, оставляя без рассмотрения заявление первого кредитора, отметил, что Euroclear не ведет деятельность на территории России, он является номинальным владельцем счета типа "И", деньги на котором принадлежат российским гражданам и юрлицам, и вообще у него отсутствуют признаки неплатежеспособности. Заявление второго кредитора – АО "Земельный альянс" – поступило в суд в сентябре, оно будет рассмотрено как заявление о банкротстве Euroclear. Арбитражные суды трех инстанции по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти".

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