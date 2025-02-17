https://1prime.ru/20250217/sud-854990106.html
Суд изучит иск художницы Ярбусовой к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
Суд изучит иск художницы Ярбусовой к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане" - 17.02.2025, ПРАЙМ
Суд изучит иск художницы Ярбусовой к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
Мещанский суд Москвы 11 марта по существу рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:06+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы 11 марта по существу рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 11 марта", - сказали в суде. В понедельник состоялась беседа по данному иску, которую провели со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, разрешался вопрос о составе лиц, участвующих в деле. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется. Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году ЦБ выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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финансы, россия
Суд изучит иск художницы Ярбусовой к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
Суд 11 марта изучит иск художницы Ярбусовой к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы 11 марта по существу рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 11 марта", - сказали в суде.
В понедельник состоялась беседа по данному иску, которую провели со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, разрешался вопрос о составе лиц, участвующих в деле.
Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется.
Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году ЦБ выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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