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Суд отклонил кассацию Т-Банка в споре с Роспатентом

Суд отклонил кассацию Т-Банка в споре с Роспатентом - 17.02.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил кассацию Т-Банка в споре с Роспатентом

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией этого суда отказал Росбанку, просившему признать незаконным отказ Роспатента... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:35+0300

2025-02-17T12:35+0300

2025-02-17T12:35+0300

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией этого суда отказал Росбанку, просившему признать незаконным отказ Роспатента зарегистрировать в качестве товарного знака его новый логотип в виде синей буквы "Р" с красной полоской над ней. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Т-Банка, к которому с начала года присоединен Росбанк, на решение суда, принятое в октябре. При рассмотрении кассации на заседании в январе президиум СИПа "констатировал процессуальную недобропорядочность" троих представителей банка, "которые не сообщили суду о прекращении деятельности общества "Росбанк" и о прекращении действия своих доверенностей, представили их как действующие". Слушания тогда были отложены на 17 февраля. Заявку в Роспатент на регистрацию этого обозначения Росбанк подал в сентябре 2022 года. Банк просил предоставить правовую охрану знаку для двух классов товаров и 10 классов услуг. В заявке говорилось, что "заявленное обозначение представляет собой графическое обозначение в виде композиции, образованной совмещением в одном элементе стилизованных букв "Р" и "Б", в которых заложено ассоциативное восприятие наименования заявителя "Росбанк". Однако Роспатент отказал в регистрации, а позже, в апреле 2024 года, отклонил и возражения заявителя на свое решение. По мнению Роспатента, буква "Р" не имеет "характерного графического исполнения", поэтому не обладает различительной способностью. Элемент же в виде полоски, указало ведомство, заявлен как неохраняемый, так как является "простой геометрической фигурой". В возражении Росбанк отметил, что даже "обозначение, состоящее только из неохраняемых элементов, может быть зарегистрировано как комбинация, обладающая различительной способностью", а в данном случае "графическое исполнение и заложенные в композицию идеи позволяют признать заявленное обозначение обладающим различительной способностью". Суд в решении отметил, что "предложенная заявителем интерпретация спорного обозначения… носит сугубо субъективный характер и не совпадает с… восприятием потребителя, с позиции которого спорное обозначение было оценено судом". Суд согласился с выводами Роспатента о том, что обозначение не обладает различительной способностью.

https://1prime.ru/20250212/sud-854875767.html

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россия, роспатент, росбанк, банки