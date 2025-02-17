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В Таджикистане подсчитали объем иностранных инвестиций в 2024 году
В Таджикистане подсчитали объем иностранных инвестиций в 2024 году - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Таджикистане подсчитали объем иностранных инвестиций в 2024 году
Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда долларов больше, чем в 2023 году, сообщил... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T19:28+0300
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ДУШАНБЕ, 17 фев – ПРАЙМ. Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда долларов больше, чем в 2023 году, сообщил журналистам в понедельник глава комитета по инвестициям и управлению госимуществом республики Султон Рахимзода. "Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда или на 72,7% больше, чем в 2023 году, из этой суммы 394,3 миллиона долларов - прямые иностранные инвестиции", - сказал он. По его словам, Россия в минувшем году инвестировала в Таджикистан 28,9 миллиона долларов. "Объем прямых иностранных инвестиций составил 394,3 миллиона долларов, что на 38,8% больше по сравнению с прошлым годом. Основными странами-инвесторами стали Китай - 150,9 миллиона долларов, США - 118,9 миллиона долларов, Великобритания - 1,1 миллиона долларов", - сообщил Рахимзода. Он отметил, что из общего объема инвестиций 84,2% пришлось на Душанбе, 15,5% - на Согдийскую область на севере страны. Рахимзода также сказал, что в республике реализуются 90 государственных инвестиционных проектов, включая 54 грантовых проекта, 6 кредитных и 30 проектов с совместным финансированием за счет кредитов и грантов, всего на общую сумму 51,9 миллиарда сомони или 4,76 миллиарда долларов.
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таджикистан, инвестиции
Экономика, ТАДЖИКИСТАН, инвестиции
В Таджикистане подсчитали объем иностранных инвестиций в 2024 году
Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил $4,9 млрд
ДУШАНБЕ, 17 фев – ПРАЙМ. Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда долларов больше, чем в 2023 году, сообщил журналистам в понедельник глава комитета по инвестициям и управлению госимуществом республики Султон Рахимзода.
"Объем иностранных инвестиций в Таджикистан в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда или на 72,7% больше, чем в 2023 году, из этой суммы 394,3 миллиона долларов - прямые иностранные инвестиции", - сказал он.
По его словам, Россия в минувшем году инвестировала в Таджикистан 28,9 миллиона долларов.
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"Объем прямых иностранных инвестиций составил 394,3 миллиона долларов, что на 38,8% больше по сравнению с прошлым годом. Основными странами-инвесторами стали Китай - 150,9 миллиона долларов, США - 118,9 миллиона долларов, Великобритания - 1,1 миллиона долларов", - сообщил Рахимзода.
Он отметил, что из общего объема инвестиций 84,2% пришлось на Душанбе, 15,5% - на Согдийскую область на севере страны.
Рахимзода также сказал, что в республике реализуются 90 государственных инвестиционных проектов, включая 54 грантовых проекта, 6 кредитных и 30 проектов с совместным финансированием за счет кредитов и грантов, всего на общую сумму 51,9 миллиарда сомони или 4,76 миллиарда долларов.