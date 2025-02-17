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В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в такси на поездки с детьми

В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в такси на поездки с детьми - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в такси на поездки с детьми

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представила на рассмотрение Думы законопроект, направленный на регулирование... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:37+0300

2025-02-17T10:37+0300

2025-02-17T10:37+0300

экономика

бизнес

госдума

лдпр

леонид слуцкий

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представила на рассмотрение Думы законопроект, направленный на регулирование тарифов на такси для пассажиров с детьми. Согласно документу, доступному в электронной базе Госдумы, предлагается запретить повышение цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства.Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время стоимость поездок в такси может увеличиваться до 50%, если пассажир указывает на необходимость наличия детского удерживающего устройства. Это, по их мнению, снижает доступность услуг такси для родителей с детьми, поскольку большинство автомобилей не оборудованы такими устройствами, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с другими категориями пассажиров.По мнению авторов данной инициативы,, принятие данного законопроекта сделает услуги такси более доступными для пассажиров с детьми, которым необходимо детское удерживающее устройство, а также позволит урегулировать стоимость таких перевозок.

https://1prime.ru/20250131/yandeks-854578919.html

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бизнес, госдума, лдпр, леонид слуцкий