https://1prime.ru/20250217/tank-854981806.html

Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС

Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС - 17.02.2025, ПРАЙМ

Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС

Россия на открывшейся в понедельник выставке IDEX 2025 впервые представила за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, передаёт корреспондент... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T08:18+0300

2025-02-17T08:18+0300

2025-02-17T08:18+0300

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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия на открывшейся в понедельник выставке IDEX 2025 впервые представила за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, передаёт корреспондент РИА Новости. Танк по итогам боевого применения в ходе спецоперации получил доработки практически всех систем. Также зарубежная премьера состоялась у комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащённого мини-ракетами, и способного в борьбе с дронами заменить целую батарею ЗРК. Кроме того, впервые показаны новые версии автоматов АК-12 и АК-15 – укороченный и малогабаритный. Также на объединённом российском стенде продемонстрированы противотанковый комплекс "Корнет" с дистанционным пультом управления, комплекс ПВО "Крона-Э", новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок", Ручной пулемёт РПЛ-7 с ленточным приводом. Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает "Рособоронэкспорт". Как сообщил РИА Новости ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, предприятия госкорпорации представят почти 200 образцов военной техники. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://1prime.ru/20250204/tank-854668760.html

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россия, оаэ, абу-даби, выставка, танки, вооружение