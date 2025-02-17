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Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС
Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС - 17.02.2025, ПРАЙМ
Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС
Россия на открывшейся в понедельник выставке IDEX 2025 впервые представила за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, передаёт корреспондент... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T08:18+0300
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия на открывшейся в понедельник выставке IDEX 2025 впервые представила за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, передаёт корреспондент РИА Новости. Танк по итогам боевого применения в ходе спецоперации получил доработки практически всех систем. Также зарубежная премьера состоялась у комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащённого мини-ракетами, и способного в борьбе с дронами заменить целую батарею ЗРК. Кроме того, впервые показаны новые версии автоматов АК-12 и АК-15 – укороченный и малогабаритный. Также на объединённом российском стенде продемонстрированы противотанковый комплекс "Корнет" с дистанционным пультом управления, комплекс ПВО "Крона-Э", новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок", Ручной пулемёт РПЛ-7 с ленточным приводом. Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает "Рособоронэкспорт". Как сообщил РИА Новости ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, предприятия госкорпорации представят почти 200 образцов военной техники. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://1prime.ru/20250204/tank-854668760.html
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россия, оаэ, абу-даби, выставка, танки, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, ОАЭ, Абу-Даби, выставка, Танки, вооружение
Россия показала на выставке в ОАЭ новую экспортную версию танка Т-90МС
Россия представила на выставке INDEX 2025 обновленный танк Т-90МС
АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия на открывшейся в понедельник выставке IDEX 2025 впервые представила за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, передаёт корреспондент РИА Новости.
Танк по итогам боевого применения в ходе спецоперации получил доработки практически всех систем. Также зарубежная премьера состоялась у комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е", оснащённого мини-ракетами, и способного в борьбе с дронами заменить целую батарею ЗРК.
Кроме того, впервые показаны новые версии автоматов АК-12 и АК-15 – укороченный и малогабаритный.
Также на объединённом российском стенде продемонстрированы противотанковый комплекс "Корнет" с дистанционным пультом управления, комплекс ПВО "Крона-Э", новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок", Ручной пулемёт РПЛ-7 с ленточным приводом.
Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает "Рособоронэкспорт".
Как сообщил РИА Новости ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, предприятия госкорпорации представят почти 200 образцов военной техники.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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