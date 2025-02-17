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Ученые оценили готовность России к появлению сетей 6G - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Ученые оценили готовность России к появлению сетей 6G
Ученые оценили готовность России к появлению сетей 6G - 17.02.2025, ПРАЙМ
Ученые оценили готовность России к появлению сетей 6G
Государственный эталон времени и частоты, который необходим для внедрения в России сетей 6G, модернизирован до уровня, позволяющего это сделать, сообщил в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:21+0300
2025-02-17T09:21+0300
россия
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МОСКВА 17 фев – ПРАЙМ. Государственный эталон времени и частоты, который необходим для внедрения в России сетей 6G, модернизирован до уровня, позволяющего это сделать, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. "Да, она (база для сетей шестого поколения, - ред.) уже создана и идет её дальнейшая модернизация", - сказал Донченко. Он объяснил, что сети связи шестого поколения, которые должны скоро появиться, позволят существенно быстрее передавать информацию. А скорость передачи будет определяться возможностью стандарта частоты, который используется для формирования сообщений. Поэтому, по его словам, для перехода от 5G к 6G нужно было существенно модернизировать многие системы, в том числе и государственный эталон. Даже если часть оборудования купить за рубежом, без базовой работы развёртывание сетей шестого поколения было бы невозможно, отметил учёный. "Чем точнее эталон времени и частоты, тем точнее мы можем предоставить услуги навигации в стране, от точности позиционирования в несколько метров перейти к десятку сантиметров. Это нужно для внедрения беспилотного транспорта, технологий умного города и других направлений", - рассказал Донченко. Кроме того, по его словам, за последние годы был модернизирован ряд радиотехнических эталонов более узкого применения, но также определяющих возможности по формированию различных систем связи. Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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РОССИЯ
09:21 17.02.2025
 
Ученые оценили готовность России к появлению сетей 6G

ВНИИФТРИ: Россия готова к появлению сетей 6G

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанксерверный блок
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА 17 фев – ПРАЙМ. Государственный эталон времени и частоты, который необходим для внедрения в России сетей 6G, модернизирован до уровня, позволяющего это сделать, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
"Да, она (база для сетей шестого поколения, - ред.) уже создана и идет её дальнейшая модернизация", - сказал Донченко.
Он объяснил, что сети связи шестого поколения, которые должны скоро появиться, позволят существенно быстрее передавать информацию. А скорость передачи будет определяться возможностью стандарта частоты, который используется для формирования сообщений.
Поэтому, по его словам, для перехода от 5G к 6G нужно было существенно модернизировать многие системы, в том числе и государственный эталон. Даже если часть оборудования купить за рубежом, без базовой работы развёртывание сетей шестого поколения было бы невозможно, отметил учёный.
"Чем точнее эталон времени и частоты, тем точнее мы можем предоставить услуги навигации в стране, от точности позиционирования в несколько метров перейти к десятку сантиметров. Это нужно для внедрения беспилотного транспорта, технологий умного города и других направлений", - рассказал Донченко.
Кроме того, по его словам, за последние годы был модернизирован ряд радиотехнических эталонов более узкого применения, но также определяющих возможности по формированию различных систем связи.
Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Тележка - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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