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Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом - 17.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги уверенным ростом

Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, преодолев отметку в 3300 пунктов впервые с мая прошлого года,... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T19:06+0300

2025-02-17T19:06+0300

2025-02-17T19:06+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, преодолев отметку в 3300 пунктов впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 3,87%, до 3 308,41 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 5,5%, до 1 239,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,6%, до 1 139,85 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевел на 0,11%, до 74,66 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал неделю ростом, бенчмарк впервые с мая 2024 года отметился выше круглых 3300 пунктов. Подъем был практически фронтальным. Продолжают поступать сообщения о продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". В США торги сегодня не проводятся в связи с национальным праздником, китайские и европейские индексы в основном торговались в небольшом плюсе. Данные по торговому балансу еврозоны за декабрь вышли сильнее ожиданий, отметил эксперт. "Рост рублевого бенчмарка с начала года составил 17%. Основной вклад в этот результат внесли торги 13 февраля, когда индекс поднялся на 6%, а также сегодняшняя сессия. Причин для ралли, на наш взгляд, несколько. Среди них ожидание некоторой нормализации российско-американских отношений и надежды на смягчение санкций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "Сегежи" (+19,53%), "СПБ биржи" (+7,07%), ДВМП (+7,03%), ВТБ (+6,9%), префы "Мечела" (+6,58%), обыкновенные акции "Аэрофлота" (+6,57%). "В лидерах ралли на российском фондовом рынке 17 февраля оказались акции группы Сегежа… Позитивным драйвером их обеспечила новость о том, что президент России Владимир Путин предложил правительству разработать меры поддержки для отечественных лесопромышленных предприятий, испытывающих проблемы с поставками продукции за рубеж, за счет стимулирования внутреннего спроса", - комментирует Мильчакова. Одни из немногих бумаг, продемонстрировавшие снижение, это акции "Полюса" (-2,59%) и Московского кредитного банка (-0,17%). ПРОГНОЗЫ "Во вторник должна состояться встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Об ее итогах инвесторы узнают уже в среду. В целом геополитика остается ключевым фокусом для инвесторов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 февраля - 3200-3325 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что до конца февраля индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3200–3400 пунктов.

https://1prime.ru/20250217/mosbirzha-855006384.html

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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа