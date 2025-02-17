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Объем интернет-торговли в России за прошлый год вырос на 41%

Объем интернет-торговли в России за прошлый год вырос на 41% - 17.02.2025, ПРАЙМ

Объем интернет-торговли в России за прошлый год вырос на 41%

Объем интернет-торговли в РФ за 2024 год вырос на 41%, до 9 триллиона рублей, большая часть - 97% - приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T08:22+0300

2025-02-17T08:22+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в РФ за 2024 год вырос на 41%, до 9 триллиона рублей, большая часть - 97% - приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Рост интернет-торговли в России в 2024 году составил 41%, а объем — почти 9 триллиона рублей. Из всей суммы 97% — это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиарда рублей)", - сказали в АКИТ. В общем объеме розничных продаж в 2024 году онлайн-торговля составила 16,2%. В некоторых российских регионах этот показатель выше: например, в Чукотском автономном округе на онлайн приходится 38% от всех покупок, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%; больше 20% доля e-com в рознице в Вологодской и Владимирской областях, а также в Карелии. По сумме покупок в интернете в прошедшем году лидеры остались прежними: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. В топ-5 самых популярных категорий для онлайн-заказов вошли продукты питания, товары для дома и мебель, электроника и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти и автоаксессуары. Причем доставки из магазинов и готовой еды из заведений общепита в прошлом году впервые возглавила рейтинг. Больше всего средний чек вырос в категории ювелирные изделия и часы — на 68%, до 7 680 рублей. В других категориях средняя стоимость покупки изменилась в пределах инфляции или снизилась: так, в продуктах питания средний чек снизился на 27%, до 781 рубля, в аптеках - на 46%, до 1016 рублей. В категории аксессуары снижение составило 54%, до 3588 рублей. "Наши прогнозные значения по росту объемов интернет-торговли подтвердились, а учитывая активную экспансию ритейла, как розничных сетей, так и компаний интернет-торговли в регионы страны, такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе", - добавил президент АКИТ Артем Соколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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