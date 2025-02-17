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Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией
Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией
Расположенные в пекинском районе Ябаолу международные торговые центры модернизируют подходы к торговле с Россией, сообщили в торговом представительстве России в | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:31+0300
2025-02-17T16:31+0300
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ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Расположенные в пекинском районе Ябаолу международные торговые центры модернизируют подходы к торговле с Россией, сообщили в торговом представительстве России в Китае. Ранее в Пекине состоялась встреча торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского с председателем Международной торговой палаты Ябаолу Чжоу Чжихаем. Как сообщило в понедельник торгпредство в Telegram-канале, в частности, планируется модернизация помещений международных торговых центров под "комфортные офисы и пространство для коворкинга под нужды малого и среднего российского бизнеса". Кроме того, новый формат работы будет включать расширение товарного ассортимента магазинов и добавление к традиционным товарам электромеханического, медицинского, а также высокотехнологичного оборудования. Также планируется предоставление современных видовых офисов в качестве площадок и павильонов для межрегионального российско-китайского сотрудничества. "Здесь могут разместиться представительства российских регионов, открыться выставочные павильоны и конференц-залы для проведения бизнес-миссий и других международных мероприятий", - говорится в сообщении. Торговая улица Ябаолу известна своей нацеленностью на торговлю со странами бывшего СССР с начала 1990-х годов.
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россия, китай, бизнес
РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес
16:31 17.02.2025
 
Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией

Ориентированный на торговлю с РФ район Пекина модернизирует условия ведения бизнеса

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Расположенные в пекинском районе Ябаолу международные торговые центры модернизируют подходы к торговле с Россией, сообщили в торговом представительстве России в Китае.
Ранее в Пекине состоялась встреча торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского с председателем Международной торговой палаты Ябаолу Чжоу Чжихаем.
Как сообщило в понедельник торгпредство в Telegram-канале, в частности, планируется модернизация помещений международных торговых центров под "комфортные офисы и пространство для коворкинга под нужды малого и среднего российского бизнеса". Кроме того, новый формат работы будет включать расширение товарного ассортимента магазинов и добавление к традиционным товарам электромеханического, медицинского, а также высокотехнологичного оборудования.
Также планируется предоставление современных видовых офисов в качестве площадок и павильонов для межрегионального российско-китайского сотрудничества.
"Здесь могут разместиться представительства российских регионов, открыться выставочные павильоны и конференц-залы для проведения бизнес-миссий и других международных мероприятий", - говорится в сообщении.
Торговая улица Ябаолу известна своей нацеленностью на торговлю со странами бывшего СССР с начала 1990-х годов.
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