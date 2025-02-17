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Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией

Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ

Торговые центры Пекина модернизируют подходы к торговле с Россией

Расположенные в пекинском районе Ябаолу международные торговые центры модернизируют подходы к торговле с Россией, сообщили в торговом представительстве России в | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:31+0300

2025-02-17T16:31+0300

2025-02-17T16:31+0300

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ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Расположенные в пекинском районе Ябаолу международные торговые центры модернизируют подходы к торговле с Россией, сообщили в торговом представительстве России в Китае. Ранее в Пекине состоялась встреча торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского с председателем Международной торговой палаты Ябаолу Чжоу Чжихаем. Как сообщило в понедельник торгпредство в Telegram-канале, в частности, планируется модернизация помещений международных торговых центров под "комфортные офисы и пространство для коворкинга под нужды малого и среднего российского бизнеса". Кроме того, новый формат работы будет включать расширение товарного ассортимента магазинов и добавление к традиционным товарам электромеханического, медицинского, а также высокотехнологичного оборудования. Также планируется предоставление современных видовых офисов в качестве площадок и павильонов для межрегионального российско-китайского сотрудничества. "Здесь могут разместиться представительства российских регионов, открыться выставочные павильоны и конференц-залы для проведения бизнес-миссий и других международных мероприятий", - говорится в сообщении. Торговая улица Ябаолу известна своей нацеленностью на торговлю со странами бывшего СССР с начала 1990-х годов.

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россия, китай, бизнес