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Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд

Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд - 17.02.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:11+0300

2025-02-17T14:11+0300

2025-02-17T14:11+0300

экономика

россия

абу-даби

оаэ

персидский залив

денис мантуров

мировая экономика

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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества, особенно с учетом выгодных логистических возможностей, предоставляемых ОАЭ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.Политик отметил, что расширяется номенклатура торговли между двумя странами и Россия надеется на развитие индустриального партнерства, которое послужит основой для стабильного товарооборота в будущем.По его словам, также российские компании уже используют ОАЭ и другие страны Персидского залива для организации своих поставок."Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - добавил он. Для сравнения, в 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтегазовой сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов. К 2023 году этот показатель увеличился более чем в четыре раза, превысив 11 миллиардов. Однако в прошлом году, по словам торгпреда России в ОАЭ Андрея Терехина, наблюдалось некоторое снижение, обусловленное рядом факторов, включая международную экономическую ситуацию

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абу-даби

оаэ

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россия, абу-даби, оаэ, персидский залив, денис мантуров, мировая экономика