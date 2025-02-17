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Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд - 17.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:11+0300
2025-02-17T14:11+0300
2025-02-17T14:11+0300
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества, особенно с учетом выгодных логистических возможностей, предоставляемых ОАЭ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.Политик отметил, что расширяется номенклатура торговли между двумя странами и Россия надеется на развитие индустриального партнерства, которое послужит основой для стабильного товарооборота в будущем.По его словам, также российские компании уже используют ОАЭ и другие страны Персидского залива для организации своих поставок."Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - добавил он. Для сравнения, в 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтегазовой сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов. К 2023 году этот показатель увеличился более чем в четыре раза, превысив 11 миллиардов. Однако в прошлом году, по словам торгпреда России в ОАЭ Андрея Терехина, наблюдалось некоторое снижение, обусловленное рядом факторов, включая международную экономическую ситуацию
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россия, абу-даби, оаэ, персидский залив, денис мантуров, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, Абу-Даби, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Денис Мантуров, Мировая экономика
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
Мантуров: Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества, особенно с учетом выгодных логистических возможностей, предоставляемых ОАЭ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Политик отметил, что расширяется номенклатура торговли между двумя странами и Россия надеется на развитие индустриального партнерства, которое послужит основой для стабильного товарооборота в будущем.
По его словам, также российские компании уже используют ОАЭ и другие страны Персидского залива для организации своих поставок.
"Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - добавил он.
Для сравнения, в 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтегазовой сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов. К 2023 году этот показатель увеличился более чем в четыре раза, превысив 11 миллиардов. Однако в прошлом году, по словам торгпреда России в ОАЭ Андрея Терехина, наблюдалось некоторое снижение, обусловленное рядом факторов, включая международную экономическую ситуацию
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ