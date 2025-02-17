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Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд - 17.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:11+0300
2025-02-17T14:11+0300
экономика
россия
абу-даби
оаэ
персидский залив
денис мантуров
мировая экономика
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества, особенно с учетом выгодных логистических возможностей, предоставляемых ОАЭ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.Политик отметил, что расширяется номенклатура торговли между двумя странами и Россия надеется на развитие индустриального партнерства, которое послужит основой для стабильного товарооборота в будущем.По его словам, также российские компании уже используют ОАЭ и другие страны Персидского залива для организации своих поставок."Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - добавил он. Для сравнения, в 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтегазовой сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов. К 2023 году этот показатель увеличился более чем в четыре раза, превысив 11 миллиардов. Однако в прошлом году, по словам торгпреда России в ОАЭ Андрея Терехина, наблюдалось некоторое снижение, обусловленное рядом факторов, включая международную экономическую ситуацию
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россия, абу-даби, оаэ, персидский залив, денис мантуров, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, Абу-Даби, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Денис Мантуров, Мировая экономика
14:11 17.02.2025
 
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд

Мантуров: Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом году достиг около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества, особенно с учетом выгодных логистических возможностей, предоставляемых ОАЭ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Политик отметил, что расширяется номенклатура торговли между двумя странами и Россия надеется на развитие индустриального партнерства, которое послужит основой для стабильного товарооборота в будущем.
По его словам, также российские компании уже используют ОАЭ и другие страны Персидского залива для организации своих поставок.
"Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - добавил он.
Для сравнения, в 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтегазовой сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов. К 2023 году этот показатель увеличился более чем в четыре раза, превысив 11 миллиардов. Однако в прошлом году, по словам торгпреда России в ОАЭ Андрея Терехина, наблюдалось некоторое снижение, обусловленное рядом факторов, включая международную экономическую ситуацию
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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ЭкономикаРОССИЯАбу-ДабиОАЭПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДенис МантуровМировая экономика
 
 
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