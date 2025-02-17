https://1prime.ru/20250217/tramp-854979966.html

Премьер Британии намерен встретиться с Трампом

Премьер Британии намерен встретиться с Трампом - 17.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Британии намерен встретиться с Трампом

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен встретится в ближайшие дни с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения сделки по завершению... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T02:41+0300

2025-02-17T02:41+0300

2025-02-17T02:41+0300

мировая экономика

экономика

украина

сша

москва

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854979966.jpg?1739749269

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен встретится в ближайшие дни с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения сделки по завершению украинского конфликта, в частности гарантий безопасности для этой страны. Газета Financial Times ранее сообщала, что Стармер отправится в США на встречу с Трампом на последней неделе февраля. "В ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь заключить необходимое нам твердое соглашение", - написал Стармер в статье для газеты Telegraph. Он добавил, что "мир не может быть достигнут любой ценой". По его словам, Украина "должна быть за столом переговоров". Ранее Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, financial times