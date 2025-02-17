https://1prime.ru/20250217/tramp-854999487.html

WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США

WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США - 17.02.2025, ПРАЙМ

WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США

Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения кадров в федеральных ведомствах, оптимизация затронула офис... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:55+0300

2025-02-17T14:55+0300

2025-02-17T14:55+0300

энергетика

сша

дональд трамп

чистая энергия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения кадров в федеральных ведомствах, оптимизация затронула офис кредитных программ министерства энергетики, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняется, федеральная программа чистой энергии, на которую при прежней администрации Джо Байдена было выделено несколько сотен миллиардов долларов, сократила около четверти сотрудников в рамках плана Трампа по сокращению государственного аппарата.Как уточняется, порядка 60 сотрудников, в том числе десятки недавно нанятых работников, уволились или были сокращены с момента вступления Трампа в должность. Затем штат может сократиться еще наполовину, при этом под угрозой оказались также независимые подрядчики, что может оказать влияние на выдачу займов для проектов в сфере чистой энергетики. При администрации Байдена штат офиса кредитных программ удвоился, а его бюджет достиг 400 миллиардов долларов благодаря Закону о снижении инфляции 2022 года. В последние недели, однако, администрация Трампа взяла курс на перераспределение финансирования в пользу традиционных источников энергии. Белый дом ситуацию не комментировал, однако, по данным WSJ, в ближайшее время могут произойти очередные кадровые изменения в области энергетики.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854334007.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, чистая энергия