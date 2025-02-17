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WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США
WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США - 17.02.2025, ПРАЙМ
WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США
Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения кадров в федеральных ведомствах, оптимизация затронула офис... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:55+0300
2025-02-17T14:55+0300
2025-02-17T14:55+0300
энергетика
сша
дональд трамп
чистая энергия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения кадров в федеральных ведомствах, оптимизация затронула офис кредитных программ министерства энергетики, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняется, федеральная программа чистой энергии, на которую при прежней администрации Джо Байдена было выделено несколько сотен миллиардов долларов, сократила около четверти сотрудников в рамках плана Трампа по сокращению государственного аппарата.Как уточняется, порядка 60 сотрудников, в том числе десятки недавно нанятых работников, уволились или были сокращены с момента вступления Трампа в должность. Затем штат может сократиться еще наполовину, при этом под угрозой оказались также независимые подрядчики, что может оказать влияние на выдачу займов для проектов в сфере чистой энергетики. При администрации Байдена штат офиса кредитных программ удвоился, а его бюджет достиг 400 миллиардов долларов благодаря Закону о снижении инфляции 2022 года. В последние недели, однако, администрация Трампа взяла курс на перераспределение финансирования в пользу традиционных источников энергии. Белый дом ситуацию не комментировал, однако, по данным WSJ, в ближайшее время могут произойти очередные кадровые изменения в области энергетики.
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сша, дональд трамп, чистая энергия
Энергетика, США, Дональд Трамп, чистая энергия
WSJ узнало о сокращени четверти сотрудников в сфере чистой энергетики США
WSJ: Трамп урезает кадры в сфере чистой энергетики, сокращена четверть сотрудников
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения кадров в федеральных ведомствах, оптимизация затронула офис кредитных программ министерства энергетики, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняется, федеральная программа чистой энергии, на которую при прежней администрации Джо Байдена было выделено несколько сотен миллиардов долларов, сократила около четверти сотрудников в рамках плана Трампа по сокращению государственного аппарата.
Как уточняется, порядка 60 сотрудников, в том числе десятки недавно нанятых работников, уволились или были сокращены с момента вступления Трампа в должность. Затем штат может сократиться еще наполовину, при этом под угрозой оказались также независимые подрядчики, что может оказать влияние на выдачу займов для проектов в сфере чистой энергетики.
Трамп заявил о введении режима ЧП в энергетике и реформе торговой системы
При администрации Байдена штат офиса кредитных программ удвоился, а его бюджет достиг 400 миллиардов долларов благодаря Закону о снижении инфляции 2022 года. В последние недели, однако, администрация Трампа взяла курс на перераспределение финансирования в пользу традиционных источников энергии.
Белый дом ситуацию не комментировал, однако, по данным WSJ, в ближайшее время могут произойти очередные кадровые изменения в области энергетики.