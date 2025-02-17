https://1prime.ru/20250217/tramp-855003488.html

"Путин получает всё". На Западе раскритиковали "щедрость" Трампа

"Путин получает всё". На Западе раскритиковали "щедрость" Трампа - 17.02.2025, ПРАЙМ

"Путин получает всё". На Западе раскритиковали "щедрость" Трампа

Президент США Трамп дал своему российскому коллеге Владимиру Путину всё, о чём тот просил, и даже больше, — без единого требования в ответ, пишет Юлиус Штраус... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:15+0300

2025-02-17T16:15+0300

2025-02-17T16:15+0300

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент США Трамп дал своему российскому коллеге Владимиру Путину всё, о чём тот просил, и даже больше, — без единого требования в ответ, пишет Юлиус Штраус для британского издания The Spectator.Как отмечается в статье, недавно в ходе телефонного разговора Трамп и Путин обсудили величие своих стран и восхваляли друг друга. Еще раньше Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Также Трамп заявил о возможных взаимных визитах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрамп сообщил Зеленскому о разговоре с Путиным и заявил, что российский лидер хочет мира.Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина не вернет удерживаемые Россией земли, а членство Украины в НАТО не обсуждается. Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американских войск на Украине не будет. Он призвал европейских лидеров беспокоиться о себе, а не о России. Также Вэнс упомянул недавние выборы в Румынии и приписываемое Москве влияние на их исход. Также, по его словам, Европе угрожает ее собственная политика, а не внешние враги. Его речь вызвала удивление у европейских лидеров.Как отмечается, речь Вэнса раскрыла трамповскую картину мира. США поддерживают крайне правую "Альтернативу для Германии" и упрекают Европу за беспокойство по поводу действий Путина.По мнению автора, Путин не удовольствуется чем-то одним, он стремится войти в историю. Москва находится в состоянии войны с Западом, что поглощает российские ресурсы. Но и с западными ресурсами есть проблемы — там есть недовольные масштабной помощью Украине избиратели и восточноевропейские политики- популисты.Таким образом, Америка увольняется с должности мирового полицейского и сама становится хищницей, указывает автор. США, по его словам, предъявляют требования жертвам, а не агрессорам — палестинцам предстоит покинуть Газу, а украинцам — отдать США редкоземельные металлы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин