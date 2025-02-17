https://1prime.ru/20250217/tsb-855007253.html
ЦБ определит тарифы и порядок оплаты услуг реестров владельцев ценных бумаг
ЦБ определит тарифы и порядок оплаты услуг реестров владельцев ценных бумаг - 17.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ определит тарифы и порядок оплаты услуг реестров владельцев ценных бумаг
ЦБ предлагает с 23 июля ввести в действие предлагаемый им порядок и максимально возможную величину оплаты, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:48+0300
2025-02-17T17:48+0300
2025-02-17T17:48+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ЦБ предлагает с 23 июля ввести в действие предлагаемый им порядок и максимально возможную величину оплаты, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, следует из соответствующего проекта указания регулятора. В нормативных актах ЦБ отсутствуют положения, регулирующие это, и проект направлен, в частности, на определение максимального размера платы, которую держатель может взимать с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и проведение операций по лицевым счетам. Также задача проекта - установление порядка расчета этой платы и составление списка операций, которые позволят держателям конкурировать с другими учетными институтами, устанавливая собственные тарифы на услуги, при этом не ущемляя интересы зарегистрированных лиц. "Так, в целях определения максимальной платы, взимаемой держателями реестра за предоставление информации из реестра, в проекте используются показатели, учитывающие конкретный вид и объем предоставляемой информации, а также форму её предоставления, которые корректируют принятую за базовую стоимость предоставления информации из реестра константу – 450 рублей", - указано в пояснительной записке. А для определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра за проведение операций по лицевым счетам, проектом предусматривается использование показателей, учитывающих вид операции в реестре и стоимость ценных бумаг, в отношении которых проводится операция, добавляется там же. "Проект ограничивает максимальную плату, взимаемую держателями реестра за предоставление информации из реестра в случаях предоставления выписки из реестра, отчета о проведенной операции и информации об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, а также в случаях, когда предоставление информации по итогам совершения операций является обязательным и осуществляется без поручения зарегистрированного лица", - отмечается там же. "Проектом устанавливается единый подход к ценообразованию за проведение операций во всех формах реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также наследования, поскольку в указанных случаях перехода прав на ценные бумаги в порядке универсального правопреемства зарегистрированные лица ограничены в возможности смены места учета прав на ценные бумаги на депозитарий", - также указал ЦБ.
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финансы
ЦБ определит тарифы и порядок оплаты услуг реестров владельцев ценных бумаг
Банк России определит тарифы и порядок оплаты услуг реестров владельцев ценных бумаг
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ЦБ предлагает с 23 июля ввести в действие предлагаемый им порядок и максимально возможную величину оплаты, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, следует из соответствующего проекта указания регулятора.
В нормативных актах ЦБ отсутствуют положения, регулирующие это, и проект направлен, в частности, на определение максимального размера платы, которую держатель может взимать с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и проведение операций по лицевым счетам. Также задача проекта - установление порядка расчета этой платы и составление списка операций, которые позволят держателям конкурировать с другими учетными институтами, устанавливая собственные тарифы на услуги, при этом не ущемляя интересы зарегистрированных лиц.
"Так, в целях определения максимальной платы, взимаемой держателями реестра за предоставление информации из реестра, в проекте используются показатели, учитывающие конкретный вид и объем предоставляемой информации, а также форму её предоставления, которые корректируют принятую за базовую стоимость предоставления информации из реестра константу – 450 рублей", - указано в пояснительной записке.
А для определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра за проведение операций по лицевым счетам, проектом предусматривается использование показателей, учитывающих вид операции в реестре и стоимость ценных бумаг, в отношении которых проводится операция, добавляется там же.
"Проект ограничивает максимальную плату, взимаемую держателями реестра за предоставление информации из реестра в случаях предоставления выписки из реестра, отчета о проведенной операции и информации об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, а также в случаях, когда предоставление информации по итогам совершения операций является обязательным и осуществляется без поручения зарегистрированного лица", - отмечается там же.
"Проектом устанавливается единый подход к ценообразованию за проведение операций во всех формах реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также наследования, поскольку в указанных случаях перехода прав на ценные бумаги в порядке универсального правопреемства зарегистрированные лица ограничены в возможности смены места учета прав на ценные бумаги на депозитарий", - также указал ЦБ.
ЦБ создал сервис для проверки компаний на признаки нелегальной деятельности