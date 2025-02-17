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Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт - 17.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал глава Управления... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:17+0300
2025-02-17T16:18+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
украина
владимир зеленский
встреча
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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Как сообщил политик, встреча Эрдогана и Зеленского состоится во вторник, 18 февраля, Зеленский прибудет в Турцию по приглашению президента."В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х.Кроме того, уточнил политик, на встрече состоится обмен мнениями касательно последних событий на территории Украины и обсуждение региональных и глобальных вопросов.
https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-854984689.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, украина, владимир зеленский, встреча
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, УКРАИНА, Владимир Зеленский, встреча
16:17 17.02.2025 (обновлено: 16:18 17.02.2025)
 
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт

Политик Алтун: президент Турции обсудит с Зеленским решение конфликта на Украине

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Как сообщил политик, встреча Эрдогана и Зеленского состоится во вторник, 18 февраля, Зеленский прибудет в Турцию по приглашению президента.
"В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х.
Кроме того, уточнил политик, на встрече состоится обмен мнениями касательно последних событий на территории Украины и обсуждение региональных и глобальных вопросов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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09:50
 
ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганУКРАИНАВладимир Зеленскийвстреча
 
 
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