https://1prime.ru/20250217/turtsiya-855003768.html

Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт

Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт - 17.02.2025, ПРАЙМ

Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал глава Управления... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:17+0300

2025-02-17T16:17+0300

2025-02-17T16:18+0300

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

владимир зеленский

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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Как сообщил политик, встреча Эрдогана и Зеленского состоится во вторник, 18 февраля, Зеленский прибудет в Турцию по приглашению президента."В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х.Кроме того, уточнил политик, на встрече состоится обмен мнениями касательно последних событий на территории Украины и обсуждение региональных и глобальных вопросов.

https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-854984689.html

турция

украина

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турция, реджеп тайип эрдоган, украина, владимир зеленский, встреча