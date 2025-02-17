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НАТО будет учиться у Украины "воевать с Россией" в центре обучения в Польше

НАТО будет учиться у Украины "воевать с Россией" в центре обучения в Польше - 17.02.2025, ПРАЙМ

НАТО будет учиться у Украины "воевать с Россией" в центре обучения в Польше

НАТО собирается перенимать опыт у украинских военных по противостоянию с Россией в открытом в понедельник Центре обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина" в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:51+0300

2025-02-17T17:51+0300

2025-02-17T17:51+0300

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БЕЛГРАД/ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. НАТО собирается перенимать опыт у украинских военных по противостоянию с Россией в открытом в понедельник Центре обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина" в Польше. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря альянса Радмила Шекеринска. Открытие учебного центра "НАТО-Украина" (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center - JATEC (JFTC - ред.) состоялось в понедельник в Быдгоще. На нем присутствовали вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк–Камыш, главнокомандующий союзными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и замгенсека НАТО. Экс-глава МО Северной Македонии Шекеринска на открытии заявила, что JATEC укрепляет НАТО в вопросах обороны и перенятие опыта у ВСУ показывает, что "Украина – близкий партнер НАТО".Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на торжественной церемонии открытия данного центра, также подтвердил, что Польша будет использовать учебный центр "НАТО-Украина" для изучения боевого опыта ВСУ. "JFTC является первым реальным институтом в структурах НАТО, созданным совместно НАТО и Украиной. Это означает, что Украина становится ближе к НАТО и становится стратегическим партнером нашего альянса. Мы создаем организации, которые позволяют обмениваться опытом и совершенствовать навыки и умения", - заявил министр. Он добавил, что центр будет функционировать по принципу "двусторонних отношений". "Мы должны увидеть то, что может защитить нас от еще большей угрозы - навыки и опыт, которые позволят всем союзным армиям усилить свои возможности", - заключил министр.

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общество , россия, польша, украина, нато, всу