https://1prime.ru/20250217/uchenye-854980555.html

Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле

Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле - 17.02.2025, ПРАЙМ

Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T04:59+0300

2025-02-17T04:59+0300

2025-02-17T04:59+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854980555.jpg?1739757580

МОСКВА 17 фев – ПРАЙМ. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко. По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко. "У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института. Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия