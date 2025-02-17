Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/uchenye-854980555.html
Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле
Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле - 17.02.2025, ПРАЙМ
Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле
Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T04:59+0300
2025-02-17T04:59+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854980555.jpg?1739757580
МОСКВА 17 фев – ПРАЙМ. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко. По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко. "У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института. Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
04:59 17.02.2025
 
Российские ученые разработали экспресс-тест для определения жиров в масле

ВНИИФТРИ разработал экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в масле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА 17 фев – ПРАЙМ. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
"Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко.
По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко.
"У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института.
Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала