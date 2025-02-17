https://1prime.ru/20250217/udobreniya-855007679.html
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе - 17.02.2025, ПРАЙМ
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе
Группа "Фосагро" закончила январь текущего года с историческим рекордом месячного объема производства, выпустив более 1 миллиона тонн минеральных удобрений,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:51+0300
2025-02-17T17:51+0300
2025-02-17T17:51+0300
экономика
бизнес
фосагро
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" закончила январь текущего года с историческим рекордом месячного объема производства, выпустив более 1 миллиона тонн минеральных удобрений, сообщает компания. "Группа "Фосагро" закончила январь 2025 года с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки агрохимической продукции. Впервые в истории предприятия группы произвели более миллиона тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и триполифосфата натрия", - говорится в сообщении. Также в январе группа установила сразу два исторических рекорда по отгрузке, превзойдя за месяц миллионную отметку как в отношении агрохимической продукции (1,07 миллиона тонн), так и апатитового концентрата (1,01 миллиона тонн), уточняет компания. "За прошедшие 10 лет мы на 90% увеличили выпуск агрохимической продукции, ежегодно поднимая планку объёма производства. Столь высокие январские показатели – 1,06 миллиона тонн выпуска агрохимической продукции – важный задел для того, чтобы в 2025 году эта традиция была продолжена", - добавил генеральный директор входящего в группу АО "Апатит" Александр Гильгенберг. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.
https://1prime.ru/20241212/fosagro-853522198.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, фосагро
Экономика, Бизнес, Фосагро
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе
Группа "Фосагро" выпустила в январе рекордное количество удобрений за месяц
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" закончила январь текущего года с историческим рекордом месячного объема производства, выпустив более 1 миллиона тонн минеральных удобрений, сообщает компания.
"Группа "Фосагро" закончила январь 2025 года с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки агрохимической продукции. Впервые в истории предприятия группы произвели более миллиона тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и триполифосфата натрия", - говорится в сообщении.
Также в январе группа установила сразу два исторических рекорда по отгрузке, превзойдя за месяц миллионную отметку как в отношении агрохимической продукции (1,07 миллиона тонн), так и апатитового концентрата (1,01 миллиона тонн), уточняет компания.
"За прошедшие 10 лет мы на 90% увеличили выпуск агрохимической продукции, ежегодно поднимая планку объёма производства. Столь высокие январские показатели – 1,06 миллиона тонн выпуска агрохимической продукции – важный задел для того, чтобы в 2025 году эта традиция была продолжена", - добавил генеральный директор входящего в группу АО "Апатит" Александр Гильгенберг.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.
Акционеры "Фосагро" утвердили размер дивидендов