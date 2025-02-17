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Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе

Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе - 17.02.2025, ПРАЙМ

Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе

Группа "Фосагро" закончила январь текущего года с историческим рекордом месячного объема производства, выпустив более 1 миллиона тонн минеральных удобрений,... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:51+0300

2025-02-17T17:51+0300

2025-02-17T17:51+0300

экономика

бизнес

фосагро

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" закончила январь текущего года с историческим рекордом месячного объема производства, выпустив более 1 миллиона тонн минеральных удобрений, сообщает компания. "Группа "Фосагро" закончила январь 2025 года с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки агрохимической продукции. Впервые в истории предприятия группы произвели более миллиона тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и триполифосфата натрия", - говорится в сообщении. Также в январе группа установила сразу два исторических рекорда по отгрузке, превзойдя за месяц миллионную отметку как в отношении агрохимической продукции (1,07 миллиона тонн), так и апатитового концентрата (1,01 миллиона тонн), уточняет компания. "За прошедшие 10 лет мы на 90% увеличили выпуск агрохимической продукции, ежегодно поднимая планку объёма производства. Столь высокие январские показатели – 1,06 миллиона тонн выпуска агрохимической продукции – важный задел для того, чтобы в 2025 году эта традиция была продолжена", - добавил генеральный директор входящего в группу АО "Апатит" Александр Гильгенберг. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.

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бизнес, фосагро