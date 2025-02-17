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Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году, пишут СМИ
Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ
Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году, пишут СМИ
Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году до 100 миллионов тонн, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:03+0300
2025-02-17T15:03+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году до 100 миллионов тонн, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Монголия нацелена на увеличение экспорта угля в Китай почти на пятую часть в этому году, в то время как она стремится расширить энергетическое сотрудничество со своим соседом, которому необходимы ресурсы. Центральноазиатская страна прогнозирует, что экспорт... топлива вырастет до 100 миллионов тонн в этом году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на премьера страны. Отмечается, что в прошлую пятницу Китай и Монголия заключили сделку о создании железнодорожной линии, которая должна увеличить пропускную возможность между странами на 30 миллионов тонн.
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монголия, китай, промышленность, уголь
МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Промышленность, уголь
Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году, пишут СМИ
Bloomberg: Монголия увеличит экспорт угля в Китай до 100 миллионов тонн
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай в 2025 году до 100 миллионов тонн, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Монголия нацелена на увеличение экспорта угля в Китай почти на пятую часть в этому году, в то время как она стремится расширить энергетическое сотрудничество со своим соседом, которому необходимы ресурсы. Центральноазиатская страна прогнозирует, что экспорт... топлива вырастет до 100 миллионов тонн в этом году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на премьера страны.
Отмечается, что в прошлую пятницу Китай и Монголия заключили сделку о создании железнодорожной линии, которая должна увеличить пропускную возможность между странами на 30 миллионов тонн.
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