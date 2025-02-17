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New York Times спрогнозировала вероятный исход украинского конфликта

New York Times спрогнозировала вероятный исход украинского конфликта - 17.02.2025, ПРАЙМ

New York Times спрогнозировала вероятный исход украинского конфликта

Американская газета New York Times составила прогноз вероятного исхода конфликта на Украине. Согласно прогнозу, ожидается заморозка линии фронта, а вопросы и... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:56+0300

2025-02-17T17:56+0300

2025-02-17T17:56+0300

политика

new york times

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Американская газета New York Times составила прогноз вероятного исхода конфликта на Украине. Согласно прогнозу, ожидается заморозка линии фронта, а вопросы и споры, касающиеся территорий будут урегулированы в течение 10-15 лет.Газета подчеркнула, что на данный момент Украина не может ничего противопоставить достижениям российской армии на поле боя, что означает принятие тех или иных болезненных уступок со стороны Украины. Кроме того, по мнению NYT, Россия также сможет позволить себе вести жесткий торг в переговорах.По мнению газеты, линия соприкосновения будет заморожена, а территории, взятые под контроль Россией останутся под ее управлением. В то же время Украина и страны Запада, вероятно откажутся признавать новые территории частью России. Оставшиеся территориальные споры будут разрешены дипломатическим путем за 10-15 лет, предполагают журналисты газеты.Компромиссом в статусе Украины газета называет оставление за ней возможности вступить в ЕС при неприсоединении к НАТО.С опорой на потенциальный проект мирного соглашения по Украине, предложенный командой ученых Кембриджского университета под руководством профессора международного права Марка Уэллера, газета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву будет разрешено размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничить дальность ракет на вооружении 250 километрами. При этом проект предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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new york times, дональд трамп, украина, киев, нато, россия, владимир путин, дмитрий песков