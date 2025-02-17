https://1prime.ru/20250217/ukraina-855011822.html

NYT дала прогноз о возможном соглашении по Украине

NYT дала прогноз о возможном соглашении по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

NYT дала прогноз о возможном соглашении по Украине

В рамках разрешения украинского конфликта может быть заключена сделка, которая, в частности, предусматривает заморозку боевых действий и договоренность о ряде... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T21:09+0300

2025-02-17T21:09+0300

2025-02-17T21:09+0300

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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В рамках разрешения украинского конфликта может быть заключена сделка, которая, в частности, предусматривает заморозку боевых действий и договоренность о ряде компромиссных положений, пишет The New York Times.Как отмечается в публикации, прямо сейчас у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя — это означает, что любая сделка, скорее всего, будет "включать болезненные уступки со стороны Украины", а также то, что Россия "почти наверняка будет вести жесткую торговлю".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Переговоры будут чрезвычайно сложными", — прогнозируется в статье. Тем не менее, напоминают авторы, Россия и Украина добились прогресса в достижении соглашения, когда в последний раз вели прямые переговоры весной 2022 года. И некоторые эксперты полагают, что возможно соглашение, которое удовлетворит Россию, сохранив при этом "некоторую форму суверенитета и безопасности для Украины".В качестве возможного компромисса предполагается заморозка боевых действий, Россия сохраняет контроль над уже занятыми территориями, но прекращает борьбу за новые. Украина и Запад официально не признают присоединение новых территорий к России, хотя Москва "сохраняет свои более широкие территориальные претензии". "Соглашение может предусматривать, что территориальные споры будут решены мирным путем в какой-то момент в будущем — скажем, через 10 или 15 лет", — говорится в статье.Кроме того, предлагается оставить открытым путь для вступления Украины в Евросоюз, но не в НАТО, что можно было бы представить как компромисс.Группа экспертов во главе с кембриджским профессором международного права Марком Веллером, специализирующимся на мирных переговорах, разработала потенциальное соглашение, которое предусматривает компромиссное решение. Оно предусматривает развертывание небольших международных сил численностью 7500 человек, укомплектованных странами, приемлемыми как для России, так и для Украины, для поддержания мира на линии фронта.Предложение Веллера предусматривает введение немедленных санкций против любой из сторон, если она возобновит боевые действия. Это позволило бы Украине проводить ограниченные совместные учения с другими странами и сотрудничать с ними в производстве оружия и военной подготовке.При этом раскладе постоянного размещения иностранных войск не будет, но Украина сможет разместить небольшое количество технического персонала. Также Киев согласится на запрет ракет с дальностью полета более 250 километров.

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