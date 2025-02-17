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ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е

ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е - 17.02.2025, ПРАЙМ

ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е

Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T07:33+0300

2025-02-17T07:33+0300

2025-02-17T07:33+0300

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Мы приумножили коллектив института за счёт молодёжи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но всё это время оставались там на острие разработок", - сказал Донченко. По его словам, их возвращение поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени. Донченко объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое в РФ уделяется внимание развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины. "Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по берёзкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", - рассказал учёный. Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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общество , россия, москва, япония, франция