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ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е
ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е - 17.02.2025, ПРАЙМ
ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е
Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T07:33+0300
2025-02-17T07:33+0300
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
"Мы приумножили коллектив института за счёт молодёжи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но всё это время оставались там на острие разработок", - сказал Донченко.
По его словам, их возвращение поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени.
Донченко объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое в РФ уделяется внимание развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины.
"Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по берёзкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", - рассказал учёный.
Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество , россия, москва, япония, франция
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ
ВНИИФТРИ вернул из-за границы специалистов, покинувших страну в 90-е
ВНИИФТРИ вернул из-за границы пятерых специалистов, покинувших страну в 90-е годы
МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
"Мы приумножили коллектив института за счёт молодёжи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но всё это время оставались там на острие разработок", - сказал Донченко.
По его словам, их возвращение поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени.
Донченко объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое в РФ уделяется внимание развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины.
"Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по берёзкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", - рассказал учёный.
Полностью интервью с Сергеем Донченко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.