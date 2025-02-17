Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250217/voennye-855005095.html
США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:48+0300
2025-02-17T16:48+0300
политика
сша
рф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников. В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности а также переговоры США и России по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая переговоры по украинскому конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы. "Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", - отмечает Рахман. По словам журналиста, США перестал считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.
https://1prime.ru/20250217/evropa-854996301.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, рф, дональд трамп
Политика, США, РФ, Дональд Трамп
16:48 17.02.2025
 
США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией по Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников.
В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности а также переговоры США и России по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая переговоры по украинскому конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы.
"Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", - отмечает Рахман.
По словам журналиста, США перестал считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине
13:45
 
ПолитикаСШАРФДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала