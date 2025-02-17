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США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ

США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту,... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:48+0300

2025-02-17T16:48+0300

2025-02-17T16:48+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников. В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности а также переговоры США и России по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая переговоры по украинскому конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы. "Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", - отмечает Рахман. По словам журналиста, США перестал считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.

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сша, рф, дональд трамп