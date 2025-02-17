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ВВП Японии в IV квартале вырос на 2,8%
ВВП Японии в IV квартале вырос на 2,8% - 17.02.2025, ПРАЙМ
ВВП Японии в IV квартале вырос на 2,8%
ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T07:51+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост на 1%. В третьем квартале ВВП Японии увеличился на 1,7% в пересчете на год, во втором квартале вырос на 3%. К предшествовавшему кварталу рост четвертого квартала оценивается в 0,7% после роста на 0,4% кварталом ранее. Аналитики ожидали роста на уровне 0,3%. По отношению к четвертому кварталу предыдущего года ВВП за октябрь-декабрь вырос на 1,2%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в четвертом квартале увеличился на 0,1% в квартальном выражении, ожидалось снижение на 0,3%. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,3% в квартальном выражении, частных увеличился на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,1%, а импорт снизился на 2,1%.
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мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
ВВП Японии в IV квартале вырос на 2,8%
ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,8%
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост на 1%.
В третьем квартале ВВП Японии увеличился на 1,7% в пересчете на год, во втором квартале вырос на 3%.
К предшествовавшему кварталу рост четвертого квартала оценивается в 0,7% после роста на 0,4% кварталом ранее. Аналитики ожидали роста на уровне 0,3%. По отношению к четвертому кварталу предыдущего года ВВП за октябрь-декабрь вырос на 1,2%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в четвертом квартале увеличился на 0,1% в квартальном выражении, ожидалось снижение на 0,3%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,3% в квартальном выражении, частных увеличился на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,1%, а импорт снизился на 2,1%.
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