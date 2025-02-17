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Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье - 17.02.2025, ПРАЙМ
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье
Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:06+0300
2025-02-17T11:06+0300
мошенничество
финансы
общество
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве", - отмечается в сообщении.Волк также отметила, что задержанного подозревают в создании ресурса, на котором публиковались данные о финансово-кредитных организациях, которые, якобы, осуществляли денежные переводы через нелегальные онлайн-казино. Затем вымогатели обратились к одной из компаний с требованием перечислять им каждый месяц определенную сумму в криптовалюте, чтобы та не распространяла заведомо ложную и порочащую информацию."Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - резюмировала представитель ведомства.Полиция уже задержала одного из подозреваемых, изъяла его телефоны и компьютерную технику, а также обнаружила список организаций, которым предъявлялись аналогичные требования. Мероприятия продолжаются с целью раскрытия всех обстоятельств этой преступной схемы и задержания других участников.
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финансы, общество , мвд
Мошенничество, Финансы, Общество , МВД
11:06 17.02.2025
 
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье

Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство 16 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве", - отмечается в сообщении.
Волк также отметила, что задержанного подозревают в создании ресурса, на котором публиковались данные о финансово-кредитных организациях, которые, якобы, осуществляли денежные переводы через нелегальные онлайн-казино. Затем вымогатели обратились к одной из компаний с требованием перечислять им каждый месяц определенную сумму в криптовалюте, чтобы та не распространяла заведомо ложную и порочащую информацию.
"Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - резюмировала представитель ведомства.
Полиция уже задержала одного из подозреваемых, изъяла его телефоны и компьютерную технику, а также обнаружила список организаций, которым предъявлялись аналогичные требования. Мероприятия продолжаются с целью раскрытия всех обстоятельств этой преступной схемы и задержания других участников.
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