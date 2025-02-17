https://1prime.ru/20250217/vymogatelstvo-854987922.html
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье - 17.02.2025, ПРАЙМ
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье
Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:06+0300
2025-02-17T11:06+0300
2025-02-17T11:06+0300
мошенничество
финансы
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве", - отмечается в сообщении.Волк также отметила, что задержанного подозревают в создании ресурса, на котором публиковались данные о финансово-кредитных организациях, которые, якобы, осуществляли денежные переводы через нелегальные онлайн-казино. Затем вымогатели обратились к одной из компаний с требованием перечислять им каждый месяц определенную сумму в криптовалюте, чтобы та не распространяла заведомо ложную и порочащую информацию."Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - резюмировала представитель ведомства.Полиция уже задержала одного из подозреваемых, изъяла его телефоны и компьютерную технику, а также обнаружила список организаций, которым предъявлялись аналогичные требования. Мероприятия продолжаются с целью раскрытия всех обстоятельств этой преступной схемы и задержания других участников.
https://1prime.ru/20250216/moshennichestvo-854972133.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9125b35f9f030ee54b9146dc4a569539.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , мвд
Мошенничество, Финансы, Общество , МВД
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье
Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство 16 млн рублей
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве", - отмечается в сообщении.
Волк также отметила, что задержанного подозревают в создании ресурса, на котором публиковались данные о финансово-кредитных организациях, которые, якобы, осуществляли денежные переводы через нелегальные онлайн-казино. Затем вымогатели обратились к одной из компаний с требованием перечислять им каждый месяц определенную сумму в криптовалюте, чтобы та не распространяла заведомо ложную и порочащую информацию.
"Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - резюмировала представитель ведомства.
Полиция уже задержала одного из подозреваемых, изъяла его телефоны и компьютерную технику, а также обнаружила список организаций, которым предъявлялись аналогичные требования. Мероприятия продолжаются с целью раскрытия всех обстоятельств этой преступной схемы и задержания других участников.
В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством