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Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье

Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье - 17.02.2025, ПРАЙМ

Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство в Подмосковье

Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:06+0300

2025-02-17T11:06+0300

2025-02-17T11:06+0300

мошенничество

финансы

общество

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве", - отмечается в сообщении.Волк также отметила, что задержанного подозревают в создании ресурса, на котором публиковались данные о финансово-кредитных организациях, которые, якобы, осуществляли денежные переводы через нелегальные онлайн-казино. Затем вымогатели обратились к одной из компаний с требованием перечислять им каждый месяц определенную сумму в криптовалюте, чтобы та не распространяла заведомо ложную и порочащую информацию."Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - резюмировала представитель ведомства.Полиция уже задержала одного из подозреваемых, изъяла его телефоны и компьютерную технику, а также обнаружила список организаций, которым предъявлялись аналогичные требования. Мероприятия продолжаются с целью раскрытия всех обстоятельств этой преступной схемы и задержания других участников.

https://1prime.ru/20250216/moshennichestvo-854972133.html

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финансы, общество , мвд