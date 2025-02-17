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Выплаты российских страховщиков жизни выросли более чем в три раза - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Выплаты российских страховщиков жизни выросли более чем в три раза
Выплаты российских страховщиков жизни выросли более чем в три раза - 17.02.2025, ПРАЙМ
Выплаты российских страховщиков жизни выросли более чем в три раза
Выплаты российских страховщиков жизни в прошлом году выросли более чем в три раза относительно показателя годом ранее, до 1,4 триллиона рублей, сказал президент | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:08+0300
2025-02-17T13:08+0300
экономика
россия
всс
страховщики
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Выплаты российских страховщиков жизни в прошлом году выросли более чем в три раза относительно показателя годом ранее, до 1,4 триллиона рублей, сказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на конференции, посвященной итогам работы рынка страхования жизни. Ранее на конференции Уфимцев сообщил, что общий объем премий страховщиков жизни в РФ в прошлом году подскочил в 2,61 раза относительно показателя годом ранее, до 2,1 триллиона рублей. "Темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни также достигли значительных высот за 2024 год – рост на 206%, с 465 миллиардов рублей за 2023 год до 1,4 триллиона рублей в 2024 году", - отметил также он. По данным ВСС, при этом в накопительном страховании жизни (НСЖ) выплаты выросли в 5,8 раза по сравнению с 2023 годом, до 876 миллиардов. А выплаты по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли на 83%, до 508 миллиардов рублей. "Итоги 2024 года с показателем в более чем 2 триллиона рублей сборов и 1,4 триллиона рублей выплат превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики. При этом Банком России в течение 2024 года отмечалось существенное снижение количества жалоб потребителей на продукты страхования жизни", – отметил в свою очередь в связи с этим вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Также, по данным союза, страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря составили 2,1 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 40%. А страховые регуляторные резервы страховщиков жизни в первом полугодии прошлого года составили 1,6 триллиона рублей, что больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. ВСС собрал и проанализировал данные 24 страховщиков жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов в этом секторе страхования. Страховщики, недавно вышедшие на рынок страхования жизни, такие как ООО СК "Атон Жизнь", ООО "ПСБ Страхование жизни", ООО "Т-Страхование будущего", также приняли участие в сборе данных ВСС.
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россия, всс, страховщики
Экономика, РОССИЯ, ВСС, страховщики
13:08 17.02.2025
 
Выплаты российских страховщиков жизни выросли более чем в три раза

ВСС: выплаты страховщиков жизни в России выросли до 1,4 триллиона рублей

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Выплаты российских страховщиков жизни в прошлом году выросли более чем в три раза относительно показателя годом ранее, до 1,4 триллиона рублей, сказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на конференции, посвященной итогам работы рынка страхования жизни.
Ранее на конференции Уфимцев сообщил, что общий объем премий страховщиков жизни в РФ в прошлом году подскочил в 2,61 раза относительно показателя годом ранее, до 2,1 триллиона рублей.
"Темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни также достигли значительных высот за 2024 год – рост на 206%, с 465 миллиардов рублей за 2023 год до 1,4 триллиона рублей в 2024 году", - отметил также он. По данным ВСС, при этом в накопительном страховании жизни (НСЖ) выплаты выросли в 5,8 раза по сравнению с 2023 годом, до 876 миллиардов. А выплаты по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли на 83%, до 508 миллиардов рублей.
"Итоги 2024 года с показателем в более чем 2 триллиона рублей сборов и 1,4 триллиона рублей выплат превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики. При этом Банком России в течение 2024 года отмечалось существенное снижение количества жалоб потребителей на продукты страхования жизни", – отметил в свою очередь в связи с этим вице-президент ВСС Глеб Яковлев.
Также, по данным союза, страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря составили 2,1 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 40%. А страховые регуляторные резервы страховщиков жизни в первом полугодии прошлого года составили 1,6 триллиона рублей, что больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
ВСС собрал и проанализировал данные 24 страховщиков жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов в этом секторе страхования. Страховщики, недавно вышедшие на рынок страхования жизни, такие как ООО СК "Атон Жизнь", ООО "ПСБ Страхование жизни", ООО "Т-Страхование будущего", также приняли участие в сборе данных ВСС.
Договор - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Сборы страховщиков жизни в России выросли в 2,6 раза
13:02
 
ЭкономикаРОССИЯВССстраховщики
 
 
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