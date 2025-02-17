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Инженера филиала РЖД подозревают в получении взятки в 1,8 млн руб
Инженера филиала РЖД подозревают в получении взятки в 1,8 млн руб - 17.02.2025, ПРАЙМ
Инженера филиала РЖД подозревают в получении взятки в 1,8 млн руб
Главный инженер Северной дирекции инфраструктуры, подразделения Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), являющейся филиалом РЖД, подозревается тверскими... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:13+0300
2025-02-17T15:13+0300
2025-02-17T15:13+0300
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РЯЗАНЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Главный инженер Северной дирекции инфраструктуры, подразделения Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), являющейся филиалом РЖД, подозревается тверскими следователями в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Тверской области.Ранее в понедельник правоохранительные органы сообщили РИА Новости о задержании сотрудника филиала РЖД в Тверской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от местной компании. Суд в Твери продлил срок его задержания на 72 часа."По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО "РЖД" получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки", - сказано в Telegram-канале СУСК. Подчеркивается, что задержание подозреваемого стало возможным благодаря материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.Прокуратура Тверской области сообщила в своем Telegram-канале, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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тверь, ржд
Мошенничество, ТВЕРЬ, РЖД
Инженера филиала РЖД подозревают в получении взятки в 1,8 млн руб
Тверского сотрудника филиала РЖД подозревают в получении взятки в 1,8 млн рублей
РЯЗАНЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Главный инженер Северной дирекции инфраструктуры, подразделения Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), являющейся филиалом РЖД, подозревается тверскими следователями в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Тверской области.
Ранее в понедельник правоохранительные органы сообщили РИА Новости о задержании сотрудника филиала РЖД в Тверской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от местной компании. Суд в Твери продлил срок его задержания на 72 часа.
"По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО "РЖД" получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки", - сказано в Telegram-канале СУСК.
Подчеркивается, что задержание подозреваемого стало возможным благодаря материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Прокуратура Тверской области сообщила в своем Telegram-канале, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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