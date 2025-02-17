https://1prime.ru/20250217/yantar-855003639.html

Онлайн-аукцион Калининградского комбината показал рекордный спрос на янтарь

Онлайн-аукцион Калининградского комбината показал рекордный спрос на янтарь - 17.02.2025, ПРАЙМ

Онлайн-аукцион Калининградского комбината показал рекордный спрос на янтарь

Первый онлайн-аукцион Калининградского янтарного комбината показал рекордный спрос на балтийский камень, реализовано почти 100% выставленного янтаря, сообщает... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:15+0300

2025-02-17T16:15+0300

2025-02-17T16:15+0300

россия

янтарь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849550755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_9acf6f1beaa07629d98f31004b9049a9.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 фев - ПРАЙМ. Первый онлайн-аукцион Калининградского янтарного комбината показал рекордный спрос на балтийский камень, реализовано почти 100% выставленного янтаря, сообщает пресс-служба предприятия. "Первый онлайн аукцион янтаря показал рекордные уровни продажи и активности предпринимателей... реализовано 97,2% выставленного янтаря. Торги продлились более семи часов и стали самыми продуктивными и продолжительными за всю десятилетнюю историю аукционов балтийского камня", - говорится в сообщении. Первый аукцион янтаря в онлайн-формате состоялся на электронной площадке "Восточная биржа им. В.В. Николаева". На торги выставили 143 лота общим весом более девяти тонн на сумму больше 90 миллионов рублей. В аукционе приняли участие 39 предпринимателей. В процессе торгов начальная цена лотов была увеличена на 37%, "В ходе первого аукциона мы зафиксировали самую высокую активность участников за все десять лет проведения торговых процедур для переработчиков – в среднем 10 ставок за лот…. У многих лотов за 2-3 минуты начальная цена взлетала в 4-6 раз. Высокая активность на торгах объясняется как возросшим числом участников, так и привлекательностью представленных лотов", - приводит пресс-служба слова руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина. Отмечается, что новый формат проведения аукционов в онлайн-режиме позволяет гарантировать участникам прозрачность, доступность и конфиденциальность во время проведения торговых процедур. До конца года Янтарный комбинат проведет еще 10 торгов. Четыре из них - аукционы редкого камня и для художников по янтарю, пройдут в очном формате. Для камнерезов, создающих из солнечного камня уникальные высокохудожественные работы, на очных аукционах будут представлены специальные лоты с янтарем более крупных фракций – от 100 граммов и выше. Также в офлайн-формате состоится аукцион редкого камня, который по традиции, организуется на Международном экономическом форуме янтарной отрасли. В этом году его восьмая сессия пройдет на новой площадке – в подмосковном парке "Патриот". АО "Калининградский янтарный комбинат"– единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

https://1prime.ru/20250121/yantar-854343850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, янтарь