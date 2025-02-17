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Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии
Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии - 17.02.2025, ПРАЙМ
Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии
Новейший японский фрегат "Носиро" класса "Могами", приписанный к базе военно-морских сил самообороны Японии Сасэбо в Нагасаки, направился в Австралию, сообщил... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:55+0300
2025-02-17T15:55+0300
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ТОКИО, 17 фев – ПРАЙМ. Новейший японский фрегат "Носиро" класса "Могами", приписанный к базе военно-морских сил самообороны Японии Сасэбо в Нагасаки, направился в Австралию, сообщил телеканал NHK. На фоне того, что Австралия планирует обновление флота, "Носиро" постарается в ходе маневров продемонстрировать свои возможности в виду рассматриваемой перспективы совместной разработки. В конце апреля он зайдет в порты Австралии и Филиппин и проведет совместные маневры с флотами каждой из этих стран. "Носиро" относится к тому же классу, что и принятый на вооружение сил самообороны три года назад фрегат "Могами". Его особенностью является то, что для его управления требуется меньшее число личного состава. Австралия намерена обновить флот и поставить на вооружение до 11 новых кораблей. Сейчас она рассматривает возможность совместной разработки с Японией или Германией. Как ожидается, с конца года может быть назван окончательный выбор. Министерство обороны Японии заявило, что если выбор австралийских партнеров падет на Японию, то в качестве основы для совместной разработки послужит модернизированный фрегат класса "Могами". Его возможности должны быть продемонстрированы в ходе предстоящих учений. Фрегат класса "Могами" - это корабль длиной 133 метра, водоизмещением 3900 тонн. Он оснащен передовыми системами, что позволяет сократить численность личного состава вдвое по сравнению с предшественниками – до 90 человек. Корабль является многофункциональным: он может противостоять как кораблям противника, так и ракетам, а также обладает функциями разминирования. В настоящее время на вооружении сил самообороны находятся 6 таких фрегатов, а до 2026 финансового года (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 года) включительно планируется поставить еще 6. Модернизированная версия фрегата "Могами" будет 142 метра в длину и водоизмещением 4800 тонн. При этом численность личного состава не увеличится. Министерство обороны Японии планирует участвовать в совместной с Австралией разработке нового фрегата, представив эту модернизированную версию.
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япония, токио, австралия, флот
ЯПОНИЯ, Токио, АВСТРАЛИЯ, флот
Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии
NHK: японский фрегат класса "Могами" направился на демонстрацию в Австралию
ТОКИО, 17 фев – ПРАЙМ. Новейший японский фрегат "Носиро" класса "Могами", приписанный к базе военно-морских сил самообороны Японии Сасэбо в Нагасаки, направился в Австралию, сообщил телеканал NHK.
На фоне того, что Австралия планирует обновление флота, "Носиро" постарается в ходе маневров продемонстрировать свои возможности в виду рассматриваемой перспективы совместной разработки.
В конце апреля он зайдет в порты Австралии и Филиппин и проведет совместные маневры с флотами каждой из этих стран.
"Носиро" относится к тому же классу, что и принятый на вооружение сил самообороны три года назад фрегат "Могами". Его особенностью является то, что для его управления требуется меньшее число личного состава.
Австралия намерена обновить флот и поставить на вооружение до 11 новых кораблей. Сейчас она рассматривает возможность совместной разработки с Японией или Германией. Как ожидается, с конца года может быть назван окончательный выбор.
Министерство обороны Японии заявило, что если выбор австралийских партнеров падет на Японию, то в качестве основы для совместной разработки послужит модернизированный фрегат класса "Могами". Его возможности должны быть продемонстрированы в ходе предстоящих учений.
Фрегат класса "Могами" - это корабль длиной 133 метра, водоизмещением 3900 тонн. Он оснащен передовыми системами, что позволяет сократить численность личного состава вдвое по сравнению с предшественниками – до 90 человек. Корабль является многофункциональным: он может противостоять как кораблям противника, так и ракетам, а также обладает функциями разминирования. В настоящее время на вооружении сил самообороны находятся 6 таких фрегатов, а до 2026 финансового года (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 года) включительно планируется поставить еще 6.
Модернизированная версия фрегата "Могами" будет 142 метра в длину и водоизмещением 4800 тонн. При этом численность личного состава не увеличится.
Министерство обороны Японии планирует участвовать в совместной с Австралией разработке нового фрегата, представив эту модернизированную версию.
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