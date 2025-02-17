https://1prime.ru/20250217/yaponiya-855002509.html

Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии

Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии - 17.02.2025, ПРАЙМ

Новейший японский фрегат класса "Могами" проведет маневры в Австралии

Новейший японский фрегат "Носиро" класса "Могами", приписанный к базе военно-морских сил самообороны Японии Сасэбо в Нагасаки, направился в Австралию, сообщил... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:55+0300

2025-02-17T15:55+0300

2025-02-17T15:55+0300

япония

токио

австралия

флот

https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg

ТОКИО, 17 фев – ПРАЙМ. Новейший японский фрегат "Носиро" класса "Могами", приписанный к базе военно-морских сил самообороны Японии Сасэбо в Нагасаки, направился в Австралию, сообщил телеканал NHK. На фоне того, что Австралия планирует обновление флота, "Носиро" постарается в ходе маневров продемонстрировать свои возможности в виду рассматриваемой перспективы совместной разработки. В конце апреля он зайдет в порты Австралии и Филиппин и проведет совместные маневры с флотами каждой из этих стран. "Носиро" относится к тому же классу, что и принятый на вооружение сил самообороны три года назад фрегат "Могами". Его особенностью является то, что для его управления требуется меньшее число личного состава. Австралия намерена обновить флот и поставить на вооружение до 11 новых кораблей. Сейчас она рассматривает возможность совместной разработки с Японией или Германией. Как ожидается, с конца года может быть назван окончательный выбор. Министерство обороны Японии заявило, что если выбор австралийских партнеров падет на Японию, то в качестве основы для совместной разработки послужит модернизированный фрегат класса "Могами". Его возможности должны быть продемонстрированы в ходе предстоящих учений. Фрегат класса "Могами" - это корабль длиной 133 метра, водоизмещением 3900 тонн. Он оснащен передовыми системами, что позволяет сократить численность личного состава вдвое по сравнению с предшественниками – до 90 человек. Корабль является многофункциональным: он может противостоять как кораблям противника, так и ракетам, а также обладает функциями разминирования. В настоящее время на вооружении сил самообороны находятся 6 таких фрегатов, а до 2026 финансового года (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 года) включительно планируется поставить еще 6. Модернизированная версия фрегата "Могами" будет 142 метра в длину и водоизмещением 4800 тонн. При этом численность личного состава не увеличится. Министерство обороны Японии планирует участвовать в совместной с Австралией разработке нового фрегата, представив эту модернизированную версию.

https://1prime.ru/20250217/vvp-854981347.html

япония

токио

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, токио, австралия, флот