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Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/yuan-855009503.html
Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля
Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля - 17.02.2025, ПРАЙМ
Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля
Курс рубля по итогам торгов понедельника заметно вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T19:05+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника заметно вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 12,33 рубля.
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курсы валют, юань, рубль
Экономика, курсы валют, юань, рубль
19:05 17.02.2025
 
Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля

Курс юаня на Московской бирже завершил торги понедельника снижением до 12,33 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника заметно вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 12,33 рубля.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 февраля
16:55
 
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