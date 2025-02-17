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Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля

Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля - 17.02.2025, ПРАЙМ

Курс юаня завершил торги снижением до 12,33 рубля

Курс рубля по итогам торгов понедельника заметно вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T19:05+0300

2025-02-17T19:05+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника заметно вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 12,33 рубля.

https://1prime.ru/20250217/kurs-855005425.html

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