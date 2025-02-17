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Курс рубля к юаню завершил понедельник уверенным ростом

Курс рубля к юаню завершил понедельник уверенным ростом - 17.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню завершил понедельник уверенным ростом

Рубль по итогам понедельника продемонстрировал к юаню уверенный рост на Московской бирже, следует из данных площадки. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T19:23+0300

2025-02-17T19:23+0300

2025-02-17T19:23+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам понедельника продемонстрировал к юаню уверенный рост на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию - до 12,33 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевеет на 0,12% - до 74,65доллара за баррель. РУБЛЬ СНОВА РАСТЕТ После коррекции в пятницу рубль снова вернулся к росту по отношению к юаню, китайская валюта снизилась на 1,14%. В понедельник она двигалась в диапазоне 12,29-12,55 рубля. "На валютном рынке в понедельник значимых изменений не произошло. Юань на Мосбирже двигался на уровне 12,3-12,6 рубля, официальный доллар на завтра подорожал на рубль с небольшим – до 91,43 рубля. Благоприятная сезонность с точки зрения профицита платежного баланса, улучшающийся геополитический фон, жесткая ДКП поддерживают силу рубля", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Основной объем геополитического позитива уже учтен в котировках рубля. Самое сложное впереди: подождать фактов. Они могут поступить из Саудовской Аравии уже в ближайшее сутки. Есть немалая вероятность того, что именно на фактах рынок ждет коррекция - это легко бы соответствовало обычной трейдерской догме", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к росту и прибавлял около 1,2%, вновь стремясь к достигнутому на прошлой неделе максимуму с сентября прошлого года 12,13 рубля, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". ПРОГНОЗЫ "Вскоре к факторам поддержки нацвалюты добавится налоговый период. Краткосрочно ждем юань на уровне 12-13 рублей, доллар – 90-95 рублей", - рассказал Шепелев. Мильчакова ожидает, что завтра юань будет торговаться в диапазоне 12,3-12,8 рубля, доллар - 90-92 рубля.

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курсы валют, мосбиржа, юань, рубль