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Финские профсоюзы работников сферы услуг и промышленности начали забастовку - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Финские профсоюзы работников сферы услуг и промышленности начали забастовку
Финские профсоюзы работников сферы услуг и промышленности начали забастовку - 17.02.2025, ПРАЙМ
Финские профсоюзы работников сферы услуг и промышленности начали забастовку
Забастовка профсоюзов работников сферы услуг и промышленности началась в Финляндии, трудовая акция, в частности, повлияет на поставки товаров в продуктовые... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:15+0300
2025-02-17T10:16+0300
экономика
финляндия
бизнес
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Забастовка профсоюзов работников сферы услуг и промышленности началась в Финляндии, трудовая акция, в частности, повлияет на поставки товаров в продуктовые магазины, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. "По данным профсоюза работников сферы услуг PAM, забастовка в значительной степени остановит складские и логистические операции в розничном секторе, что, в частности, повлияет на доставку продуктов в продуктовые магазины и другие компании", - говорится в материале. Забастовка в секторе логистики продлится три дня. После нее начнется трехдневная забастовка в крупных сетях розничной торговли, таких как S-Group, Kesko и Lidl. По данным профсоюза, забастовки затронут более 70 тысяч работников. Торговые сети в свою очередь уверяют, что трудовые акции существенно не повлияют на повседневную жизнь потребителей, пишет издание. Кроме того, шестидневную забастовку начал Индустриальный профсоюз, она затронет порядка 124 предприятий химической и технологической промышленности. Это уже четвертая трудовая акция, которую профсоюз проводит с конца января. Забастовки проводятся на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями, которые представляют интересы компаний. Профсоюзы пытаются добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников.
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финляндия, бизнес
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Бизнес
10:15 17.02.2025 (обновлено: 10:16 17.02.2025)
 
Финские профсоюзы работников сферы услуг и промышленности начали забастовку

Helsingin Sanomat: в Финляндии началась забастовка в сфере услуг и промышленности

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Забастовка профсоюзов работников сферы услуг и промышленности началась в Финляндии, трудовая акция, в частности, повлияет на поставки товаров в продуктовые магазины, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat.
"По данным профсоюза работников сферы услуг PAM, забастовка в значительной степени остановит складские и логистические операции в розничном секторе, что, в частности, повлияет на доставку продуктов в продуктовые магазины и другие компании", - говорится в материале.
Забастовка в секторе логистики продлится три дня. После нее начнется трехдневная забастовка в крупных сетях розничной торговли, таких как S-Group, Kesko и Lidl. По данным профсоюза, забастовки затронут более 70 тысяч работников. Торговые сети в свою очередь уверяют, что трудовые акции существенно не повлияют на повседневную жизнь потребителей, пишет издание.
Кроме того, шестидневную забастовку начал Индустриальный профсоюз, она затронет порядка 124 предприятий химической и технологической промышленности. Это уже четвертая трудовая акция, которую профсоюз проводит с конца января.
Забастовки проводятся на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями, которые представляют интересы компаний. Профсоюзы пытаются добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников.
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