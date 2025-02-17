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Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны
Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны - 17.02.2025, ПРАЙМ
Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T01:55+0300
2025-02-17T01:55+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По словам Захаровой, выступая на конференции, Хойсген заявил, что Россию не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Она предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году". "В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения - только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", - написала Захарова в Telegram-канале. Комментируя слова Хойсгена о том, что "Путин понимает только силу", Захарова напомнила, что в 2007 году именно Путин призывал к мировому сотрудничеству, уважению друг друга и международного права.
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общество , россия, германия, москва, рф, мария захарова, мид рф, мид
Экономика, Общество , РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, РФ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
01:55 17.02.2025
 
Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны

Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны.
По словам Захаровой, выступая на конференции, Хойсген заявил, что Россию не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Она предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году".
"В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения - только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", - написала Захарова в Telegram-канале.
Комментируя слова Хойсгена о том, что "Путин понимает только силу", Захарова напомнила, что в 2007 году именно Путин призывал к мировому сотрудничеству, уважению друг друга и международного права.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯГЕРМАНИЯМОСКВАРФМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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