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Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны

Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны - 17.02.2025, ПРАЙМ

Захарова напомнила Хойсгену о начале Второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T01:55+0300

2025-02-17T01:55+0300

2025-02-17T01:55+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По словам Захаровой, выступая на конференции, Хойсген заявил, что Россию не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Она предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году". "В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения - только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", - написала Захарова в Telegram-канале. Комментируя слова Хойсгена о том, что "Путин понимает только силу", Захарова напомнила, что в 2007 году именно Путин призывал к мировому сотрудничеству, уважению друг друга и международного права.

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