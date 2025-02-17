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В Турции рекомендовали Зеленскому прислушаться к советам по поводу России - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции рекомендовали Зеленскому прислушаться к советам по поводу России
В Турции рекомендовали Зеленскому прислушаться к советам по поводу России - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Турции рекомендовали Зеленскому прислушаться к советам по поводу России
Владимиру Зеленскому в ходе планируемого визита в Турцию в ближайшее время следует прислушаться к советам Анкары и сесть за стол переговоров с Россией, пишет... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:50+0300
2025-02-17T10:01+0300
политика
турция
украина
общество
владимир зеленский
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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому в ходе планируемого визита в Турцию в ближайшее время следует прислушаться к советам Анкары и сесть за стол переговоров с Россией, пишет колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдуллах Каракуш. О намерении Зеленского провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции сообщили ранее местные СМИ, не указав при этом конкретные сроки. Зеленский посещал Турцию в 2024 году и проигнорировал инициативы Анкары по проведению встречи с участием РФ по урегулированию конфликта. "Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, "как решить проблему за столом переговоров". Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам. Я надеюсь, что на этот раз Зеленский прислушается к Турции",- пишет колумнист. Каракуш подчеркнул, что если переговоры между Украиной и РФ начнутся, в выигрыше окажется весь мир. "Как бы европейские страны ни отреагировали на то, что Украина сядет за стол переговоров с Россией, не стоит забывать, что в выигрыше будет весь мир... Другими словами, теперь необходимо сесть за стол переговоров с Россией, как это сделали США", - отметил колумнист. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп двенадцатого февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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турция, украина, общество , владимир зеленский
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский
09:50 17.02.2025 (обновлено: 10:01 17.02.2025)
 
В Турции рекомендовали Зеленскому прислушаться к советам по поводу России

Milliyet: Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому в ходе планируемого визита в Турцию в ближайшее время следует прислушаться к советам Анкары и сесть за стол переговоров с Россией, пишет колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдуллах Каракуш.
О намерении Зеленского провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции сообщили ранее местные СМИ, не указав при этом конкретные сроки. Зеленский посещал Турцию в 2024 году и проигнорировал инициативы Анкары по проведению встречи с участием РФ по урегулированию конфликта.
"Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, "как решить проблему за столом переговоров". Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам. Я надеюсь, что на этот раз Зеленский прислушается к Турции",- пишет колумнист.
Каракуш подчеркнул, что если переговоры между Украиной и РФ начнутся, в выигрыше окажется весь мир.
"Как бы европейские страны ни отреагировали на то, что Украина сядет за стол переговоров с Россией, не стоит забывать, что в выигрыше будет весь мир... Другими словами, теперь необходимо сесть за стол переговоров с Россией, как это сделали США", - отметил колумнист.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп двенадцатого февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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ПолитикаТУРЦИЯУКРАИНАОбществоВладимир Зеленский
 
 
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