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Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины, пишут СМИ
Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ
Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины, пишут СМИ
Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, которое... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:45+0300
2025-02-17T11:46+0300
политика
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, которое предполагает передачу США всех минеральных ресурсов на территории Украины. Об этом сообщает журнал Economist.Как сообщал телеканал CNN, ранее Бессент передавал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот так и не подписал. Как объяснил Зеленский позднее, он решил отказать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения касательно доступа США к полезным ископаемым на Украине. Кроме того, как отмечает Economist, перед визитом Бессента Зеленский планировал обсудить с ним финансирование Киева, однако министр неожиданно представил Зеленскому меморандум."В предложении содержалось требование минеральных богатств... (Украины - ред.) в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться", - говорится в сообщении журнала со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. В обмен Вашингтон будет готов оказать Украине финансовую и военную помощь. Также в начале февраля газета Financial Times, ссылаясь на близкий к Зеленскому источник, сообщила, что Киев, вероятно, рассмотрит вопрос передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь, в то время как Зеленский выразил готовность предоставить США возможность инвестировать в добычу и организовать совместную разработку полезных ископаемых на территории Украины.
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сша, дональд трамп, джей ди вэнс, украина, киев, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
11:45 17.02.2025 (обновлено: 11:46 17.02.2025)
 
Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины, пишут СМИ

Economist: Минфин США дал Зеленскому час на рассмотрение соглашения по ресурсам

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, которое предполагает передачу США всех минеральных ресурсов на территории Украины. Об этом сообщает журнал Economist.
Как сообщал телеканал CNN, ранее Бессент передавал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот так и не подписал. Как объяснил Зеленский позднее, он решил отказать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения касательно доступа США к полезным ископаемым на Украине. Кроме того, как отмечает Economist, перед визитом Бессента Зеленский планировал обсудить с ним финансирование Киева, однако министр неожиданно представил Зеленскому меморандум.
"В предложении содержалось требование минеральных богатств... (Украины - ред.) в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться", - говорится в сообщении журнала со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. В обмен Вашингтон будет готов оказать Украине финансовую и военную помощь. Также в начале февраля газета Financial Times, ссылаясь на близкий к Зеленскому источник, сообщила, что Киев, вероятно, рассмотрит вопрос передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь, в то время как Зеленский выразил готовность предоставить США возможность инвестировать в добычу и организовать совместную разработку полезных ископаемых на территории Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
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